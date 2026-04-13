Winterthur - Der Industriekonzern Sulzer hat im ersten Quartal 2026 klar weniger Neubestellungen an Land gezogen. Vor allem die Division Chemtech schwächelte. Die Guidance für das Gesamtjahr wurde dennoch bestätigt. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 hat Sulzer Neubestellungen in Höhe von 853 Millionen Franken verbucht. Dies ist ein Rückgang um rund 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. Organisch, also bereinigt um Währungseffekte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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