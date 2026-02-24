Im Krankenhaus auf Aktiensuche: Paul Hartmann, Technogym und Intuitive Surgical

Ein paar Dinge habe ich nach meinen Krankenhaus-Aufenthalten im November, Dezember und Januar gelernt......zum Beispiel: Es ist egal, wie schlecht es dir geht, es geht immer noch jemandem schlechter als dir.Es war ein verdammt hoher Preis dafür, sich des Lebens bewusst zu werden. Das hat immerhin geklappt.Inzwischen bin ich wieder raus aus dem Krankenhaus und erinnerte mich an den weisen Epimenides.Dessen Biografen schrieben, er habe siebenundfünfzig Jahre hintereinander geschlafen.Doch zur Sache, Brüder und Schwestern! Hier geht es schließlich um die Finanzwelt.Und da der Aktienmarkt seit inzwischen Jahrzehnten mein Hobby ist, habe ich auch im Krankenhaus die Augen aufgehalten.Nachdem ich z.B. mittels einem roboterassistiertes Chirurgiesystem operiert worden war, hatte ich die Gelegenheit, mit dem Chefarzt über den Eingriff zu unterhalten. Dabei stellte ich auch Fragen zu diesem "OP-Roboter". Und analog zu Mr. Spock dachte ich mir: Faszinierend!Via Smartphone recherchierte ich umgehend, wer diese OP-Roboter herstellt. Antwort: Das US-Unternehmen Intuitive Surgical, börsennotiert. Besagter OP-Roboter hört übrigens auf den schönen Namen Da-Vinci. Dazu später mehr.Als ich merkte, wieviele Desinfektionsmittel täglich alleine in meinem Zimmer genutzt worden, wurde ich wieder neugierig. Wer stellt die denn eigentlich her?Und knallharte Internet-Recherche ergab: Viele Produkte wie Sterilium (siehe Beitragsbild oben) werden von der Paul Hartmann AG hergestellt. Genau, AG = Aktiengesellschaft. Und börsennotiert. Auch dazu gleich mehr.Nummero drei im Bunde: Aktuell in der Rehaklinik wurde ich neulich im Geräteraum auf einigen Fitness-Geräten eingewiesen, mit Alt-Oma-Einstellungen für mich. Immerhin motiviert mich das ...

