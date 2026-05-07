Bern - Valiant hat im ersten Quartal 2026 einen leichten Gewinnanstieg verzeichnet, ist damit aber hinter den Erwartungen von Analysten zurück geblieben. Die Bank geht unverändert von einem leicht höheren Konzernergebnis im Gesamtjahr aus. Der Geschäftserfolg und damit das operative Ergebnis lag in den ersten drei Monaten mit 53,9 Millionen Franken um 0,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Unter dem Strich resultierte ein um 1,5 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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