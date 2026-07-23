Bern (ots) -Nach sechs Monaten erzielt Valiant einen Konzerngewinn von 75,9 Mio. Franken. Das entspricht einem Plus von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei der Umsetzung ihrer Strategie "Valiant 2029" ist die lila Bank gut unterwegs. Neu bietet sie zudem ein kostenloses Bankpaket für Unternehmen an.Valiant steigert den Konzerngewinn um 3,4 Prozent auf 75,9 Mio. Franken. Der Geschäftserfolg erhöht sich im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 0,4 Prozent auf 113,9 Mio. Franken. Auch der Geschäftsertrag verzeichnet ein Plus von 1,2 Prozent auf 277,3 Mio. Franken."Die Wachstumszahlen zeigen, dass unsere Kundinnen und Kunden uns vertrauen. Auch bei der Umsetzung unserer Strategie sind wir gut unterwegs. Insbesondere die Steigerung bei den Kommissionen im Wertschriften- und Anlagegeschäft um 13,2 Prozent ist ein wichtiger Schritt hin zu einer breiter diversifizierten Ertragsbasis", so Valiant CEO Ewald Burgener.Wachstum bei den Ausleihungen und KundengeldernDie Kundenausleihungen verzeichnen im ersten Halbjahr eine Steigerung von 1,9 Prozent auf 30,9 Mrd. Franken. Die Kundengelder betragen 23,2 Mrd. Franken, was einer Erhöhung um 2,1 Prozent entspricht. Insbesondere das Sparkonto Top mit dem Vorzugszins von 1,01 Prozent erfreut sich grosser Beliebtheit und trägt zu diesem Wachstum bei.Solides Zinsengeschäft trotz NullzinsumfeldDas Zinsengeschäft entwickelt sich im anhaltenden Nullzinsumfeld leicht rückläufig, aber weiterhin auf hohem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich sowohl der Brutto-Erfolg im Zinsengeschäft (-1,3 Prozent) auf 200,3 Mio. Franken als auch der Netto-Zinserfolg (-1,2 Prozent) auf 192,9 Mio. Franken.Gesteigerter Ertrag im Kommissions- und DienstleistungsgeschäftIm Rahmen der Strategie "Valiant 2029" spielt die Ertragsdiversifikation eine wichtige Rolle. Dazu trägt das Wachstum beim Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft bei. Mit einem Plus von 7,7 Prozent auf 51,5 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr entwickelt sich dieses sehr erfreulich. Aus den Kommissionen im Wertschriften- und Anlagegeschäft resultiert eine Erhöhung um 13,2 Prozent. Diese Veränderung ist vorwiegend auf gesteigerte Depotvermögen durch Neugeldzuflüsse und durch die positive Entwicklung an den Finanzmärkten zurückzuführen.Erfolg aus dem Handelsgeschäft und übriger ordentlicher ErfolgDer Erfolg aus dem Handelsgeschäft beträgt weiterhin hohe 20,2 Mio. Franken und entwickelt sich leicht rückläufig (-2,9 Prozent). Der übrige ordentliche Erfolg verzeichnet eine Zunahme von 23,9 Prozent auf 12,7 Mio. Franken. Diese ist vorwiegend auf höhere Erträge aus Beteiligungen zurückzuführen.GeschäftsaufwandBeim Geschäftsaufwand resultiert eine leichte Erhöhung um 1,4 Prozent auf 152,5 Mio. Franken. Diese ist auf die Investitionen in die Digitalisierung und in die Arbeitgeberattraktivität zurückzuführen. Im Rahmen des Programms zur Erhöhung der operativen Effizienz verfolgt Valiant weiterhin ein konsequentes Kostenmanagement.Aktienrückkaufprogramm gestartetAufgrund der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr werden 17,5 Mio. Franken den Reserven für allgemeine Bankrisiken zugewiesen. Damit stärkt Valiant ihr Eigenkapital und liegt mit einer Gesamtkapitalquote von 17,0 Prozent deutlich über den regulatorischen Vorgaben. Valiant ist überzeugt, dass eine solide Kapitalisierung sowohl im Interesse der Kundschaft als auch der Investorinnen und Investoren ist. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm ist per 1. Juni 2026 gestartet.Strategie auf KursDie lila Bank setzt ihre Strategie "Valiant 2029" seit Anfang 2025 konsequent um. Dabei sind die Einfachheit und die Rentabilität zentral. Nebst der Weiterentwicklung des Angebots und der Massnahmen zur Ertragsdiversifikation verläuft auch das Programm zur Steigerung der Effizienz planmässig. Dieses sieht Kosteneinsparungen und eine Reduktion des Personalbestands über natürliche Fluktuation bis 2028 vor.Neue Bankpakete für Unternehmen - von kostenlos bis unlimitiertValiant will das Finanzleben ihrer Kundinnen und Kunden vereinfachen. Die neuen Business Sets sind nicht nur einfacher und attraktiver, sondern noch stärker auf die Bedürfnisse von KMU und Selbstständigen zugeschnitten. Neu bietet Valiant das Basis Set kostenlos an. Enthalten sind unter anderem ein Konto und eine Debit Mastercard. Umfassendere Dienstleistungen sind im Plus oder Premium Set erhältlich - mit beispielsweise unlimitierter Anzahl Konten und Buchungen. Weitere Informationen befinden sich auf der Webseite (https://www.valiant.ch/de/geschaeftskunden/zahlen-unsere-business-sets) von Valiant.Valiant als verantwortungsvolle AusbildnerinValiant engagiert sich in der Ausbildung und entwickelt ihre Mitarbeitenden weiter. Alle 22 Lehrabgängerinnen und -abgänger haben auch dieses Jahr ihre Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden. Wie bereits in den Vorjahren bietet Valiant den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit, ihre Fachkompetenz auch künftig bei der lila Bank einzubringen.AusblickFür das laufende Jahr geht Valiant von einem leicht höheren Konzerngewinn aus.Dokumente und Informationen zum Halbjahresergebnis sind hier aufgeschaltet: valiant.ch/ergebnisseBilder können hier heruntergeladen werden: valiant.ch/downloadsÜber ValiantValiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 39,0 Milliarden Franken und beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende - davon über 70 Auszubildende.Pressekontakt:Kontakt für Analysten und Investoren:Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.chKontakt für Medienschaffende:Nathalie Hertig, Leiterin Unternehmenskommunikation, 031 320 96 18, medien@valiant.chOriginal-Content von: Valiant Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004287/100941377