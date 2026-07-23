Bern - Valiant hat im ersten Halbjahr 2026 die Gewinnzahlen trotz dem Nullzinsumfeld leicht verbessert. Die Bank konnte sowohl bei den Ausleihungen wie auch bei den Kundengeldern zulegen. Der Geschäftserfolg, also das operative Ergebnis, stieg in den ersten sechs Monaten um 0,4 Prozent auf 113,9 Millionen Franken, wie Valiant am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein um 3,4 Prozent gestiegener Reingewinn von 75,9 Millionen Franken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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