|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BANCA TRANSILVANIA SA
|ROTLVAACNOR1
|0,642 RON
|0,1261 EUR
|BPER BANCA SPA
|IT0000066123
|-
|0,1 EUR
|CHEUK NANG HOLDINGS LTD
|HK0131037993
|0,02 HKD
|0,0022 EUR
|MICROCHIP TECHNOLOGY INC
|US5950171042
|0,455 USD
|0,3952 EUR
|MKS INC
|US55306N1046
|0,22 USD
|0,191 EUR
|NATHANS FAMOUS INC
|US6323471002
|3 USD
|2,6058 EUR
|PAYCOM SOFTWARE INC
|US70432V1026
|0,375 USD
|0,3257 EUR
|PERNOD RICARD SA
|FR0000120693
|-
|2,35 EUR
|SAGA COMMUNICATIONS INC
|US7865983008
|0,25 USD
|0,2171 EUR
|TENARIS SA
|LU2598331598
|0,29 USD
|0,2519 EUR
|TRACTOR SUPPLY COMPANY
|US8923561067
|0,23 USD
|0,1997 EUR
|UNICREDIT SPA
|IT0005239360
|-
|1,4282 EUR
|VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD
|KYG9451V1095
|0,15 USD
|0,1302 EUR
