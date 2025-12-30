Anzeige
WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
Tradegate
30.12.25 | 13:59
392,80 Euro
+0,59 % +2,30
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
TESLA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TESLA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
392,75392,9523:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FIRST MAJESTIC SILVER
FIRST MAJESTIC SILVER CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP14,660+3,28 %
HECLA MINING COMPANY16,875+3,40 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION260,15+0,15 %
META PLATFORMS INC560,20+0,16 %
NEWMONT CORPORATION87,00+2,59 %
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION11,400-0,87 %
TESLA INC392,80+0,59 %
UNITEDHEALTH GROUP INC280,10+0,23 %
WARNER BROS DISCOVERY INC24,330-0,53 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.