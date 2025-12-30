Silber erlebt eine beispiellose Rally. Getrieben von einer strukturellen Marktknappheit und einer massiven industriellen Nachfrage scheinen die alten Preisgrenzen obsolet. Zumal ein Short-Squeeze drohen könnte, da einige Banken Short-Positionen aufgebaut haben. Doch wo liegt das nachhaltige Potenzial? Diese Entwicklung rückt drei Akteure besonders in den Fokus, den etablierten Produzenten First Majestic Silver, den vielversprechenden Explorer Silver Viper und den Industrieriesen Pan American Silver.Den vollständigen Artikel lesen ...
