Der eskalierende Iran-Krieg hat Edelmetalle schlagartig ins Zentrum der Anlegeraufmerksamkeit katapultiert. Während Gold als klassischer Krisenschutz neue Höhen erklomm, erfährt Silber eine beispiellose Neubewertung. Es verbindet die Sicherheit eines Edelmetalls mit der unersetzlichen Rolle als High-Tech-Rohstoff für Photovoltaik, E-Mobilität und KI-Infrastruktur. Die geopolitischen Lieferkettenrisiken verschärfen ein bereits bestehendes Angebotsdefizit, während die industrielle Nachfrage Rekordniveaus erreicht. Anleger fragen sich nun, welche Unternehmen in diesem Umfeld am besten positioniert sind. Wir werfen daher einen Blick auf die Strategien von Newmont, Silver Viper Minerals und First Majestic Silver.Den vollständigen Artikel lesen ...
