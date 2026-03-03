Das Silber-Angebot deckt schon seit einiger Zeit nicht mehr die Nachfrage und jetzt kommt auch noch Chaos im Nahen Osten hinzu. Die militärische Eskalation in der Region hat eine Kette von Ereignissen ausgelöst, die die Grundfesten der globalen Versorgungssicherheit erschüttern. Der direkte Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran hat sich längst auf die gesamte Region ausgeweitet und rückt die geopolitische Verwundbarkeit internationaler Lieferketten in den Fokus. Mit der Einleitung der militärischen Operation "Epic Fury" und den darauffolgenden Angriffen des Iran auf Tanker in der Straße von Hormus wächst das Risiko einer langanhaltenden Stagflation für die Weltwirtschaft. In diesem volatilen Umfeld profitieren Edelmetalle als strategische Anlageklasse. Während Investoren verstärkt auf Krisen-Investments setzen, profitiert im Silber-Sektor insbesondere Mexiko, das durch seine jahrhundertealte Bergbautradition und geografische Distanz zu den aktuellen Krisenherden ein verlässliches Umfeld bietet. Wir stellen spannende Titel vor und legen einen Fokus auf den Geheimtipp Silver Viper.

