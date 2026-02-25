Silber bei 90 $: Globale Spannungen und Zollchaos ordnen die Makrolandschaft neu - Pacifica ist für den Wandel positioniert

Anzeige / Werbung

Silber bewegt sich nicht isoliert. Es reagiert auf ein breiteres Umfeld zunehmender geopolitischer Spannungen und wachsender Instabilität im globalen Handel.

Auf der einen Seite sorgen erneute diplomatische Spannungen im Nahen Osten für zusätzliche Unsicherheit an den Weltmärkten. Auf der anderen Seite ist die Zollstrategie von Präsident Trump in eine neue Phase der Verwirrung eingetreten, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA wesentliche Teile seines globalen Zollregimes für rechtswidrig erklärt hat - und damit Handelsbeziehungen praktisch über Nacht neu geordnet wurden.

Das Ergebnis?

Eine pauschale Zollrate von 15% auf die meisten Exporte in die USA.

Handelsabkommen stehen plötzlich infrage.

Regierungen ringen um Klarheit.

Märkte bewerten Risiken neu.

Und Silber steigt auf 90 USD je Unze.



Das ist keine Kriegsprämie - es ist eine Unsicherheitsprämie

Die Märkte verarbeiten derzeit:

• Anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten

• Militärische Positionierungen der USA, die regionale Nervosität auslösen

• Vom Supreme Court gekippte Zollregelungen

• Ein breit angewendetes, komprimiertes 15-Prozent-Zollregime

• Weltweit pausierte oder verzögerte Handelsverhandlungen

• Exporteure, die nicht wissen, wo sie stehen

Das ist systemische Instabilität.

Investoren brauchen keinen Krieg, um Metalle neu zu bewerten.

Sie brauchen Unsicherheit.

Und derzeit wirkt die globale Wirtschaftsordnung unberechenbarer als seit Jahren.

Das ist konstruktiv für Edelmetalle.

Jetzt Pacifica Silver (WKN: A41ALZ | SYM: RM2)

Während sich die globale Handelspolitik unter den Füßen der Investoren verschiebt, setzt Pacifica Silver Corp. operativ um.

Das Unternehmen hat soeben sein Phase-I-Bohrprogramm auf dem Claudia-Silber-Gold-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Durango abgeschlossen.

Zu den jüngsten Highlights zählen:

• 4,30 m mit 1,42 g/t Gold und 221 g/t Silber

• 0,55 m mit 5,41 g/t Gold und 1.180 g/t Silber

• 0,30 m mit 12,30 g/t Gold und 206 g/t Silber

• 0,30 m mit 22,30 g/t Gold und 156 g/t Silber

Es handelt sich um schmale, hochgradige epithermale Abschnitte.

Wichtig ist: Mehrere dieser Adern wurden als sogenannte Blind-Entdeckungen identifiziert - sie waren an der Oberfläche nicht sichtbar.

Das System wächst weiter:

• 1,8 km bestätigte Streichlänge

• Erweiterungen in die Tiefe

• Neue Strukturen im Hangenden

• Phase-II-Bohrungen bereits im Gange

Das ist operative Dynamik in einem steigenden Silberumfeld.

Die Hebelwirkung nimmt zu

Alle Silberäquivalent-Berechnungen in der jüngsten Pressemeldung von Pacifica basierten auf einem Silberpreis von 30 USD.

Der Marktpreis liegt nun bei rund 90 USD.

Das ist nahezu das Dreifache der ursprünglichen Annahme.

Mit steigenden Silberpreisen:

• Erhöht sich die Hebelwirkung der Gehalte

• Verbessern sich die Projektökonomien

• Folgt in der Regel institutionelles Interesse

Und Pacifica wartet nicht auf makroökonomische Klarheit.

Drei Bohrgeräte sind aktiv.

Step-out-Bohrungen bei Aguilareña laufen weiter.

Justina wird erweitert.

Die südlichen Ziele Mina Vieja und Mina de Oro werden getestet.

Die Umsetzung ist bereits im Gange.

Führung mit Zyklus-Erfahrung

Pacifica wird von Todd Anthony geführt, dem ehemaligen VP Corporate Development von First Majestic Silver Corp.

Während seiner Amtszeit wuchs First Majestic von rund 200 Millionen USD auf über 4 Milliarden USD Marktkapitalisierung.

Er hat erlebt:

• Silber-Bullenmärkte

• Handelsvolatilität

• Politische Richtungswechsel

• Kapitalrotationen

Das aktuelle Umfeld ist nicht beispiellos.

Es ist zyklisch.

Und erfahrene Manager erkennen, wann makroökonomische Instabilität zum Rückenwind wird.

Das große Bild

Wir sehen derzeit:

• Silber auf Mehrjahrzehnthochs

• Instabile Handelspolitik

• Zollkompression, die globale Wettbewerbsfähigkeit neu ordnet

• Anhaltende geopolitische Spannungen

• Ein aktiv bebohrtes, distriktweites Silberprojekt in Mexiko

• Frische hochgradige Ergebnisse

• Eine laufende Phase-II-Expansion

Das ist keine spekulative Makrothese.

Es ist das reale Zusammentreffen von:

Makro-Unsicherheit

Metallpreisstärke

Operativer Umsetzung

Silber braucht keine Panik, um zu funktionieren.

Es braucht Instabilität.



Enthaltene Werte: CA6979001089,CA32076V1031,CA92859G6085,CA6951041095