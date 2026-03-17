Pan American Silver, Vizsla Silver und Tesoro Gold: 3 Chancen in volatilen Märkten

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Gold- und Silberaktien sind wieder in den Fokus gerückt, da Investoren mit anhaltender Inflation, geopolitischen Spannungen und volatilen Aktienmärkten umgehen müssen. Da sich der Goldpreis nahe historischer Höchststände hält und Silber sowohl von monetärer als auch industrieller Nachfrage profitiert, ziehen Bergbauunternehmen im Edelmetallsektor erneut Kapital an.

In diesem Umfeld können sowohl etablierte Produzenten als auch aufstrebende Entwickler unterschiedliche Risiko-Rendite-Profile bieten. Große Produzenten wie Pan American Silver liefern operative Größe und Cashflow, während Explorations- und Entwicklungsunternehmen wie Vizsla Silver und Tesoro Gold eine stärkere Hebelwirkung auf Explorationserfolge und Projektentwicklung bieten.

Für Investoren, die bereit sind, die für den Bergbausektor typische Volatilität zu akzeptieren, zeigen diese drei Unternehmen, wie unterschiedliche Phasen des Bergbau-Lebenszyklus Chancen schaffen können.

Edelmetalle gewinnen wieder strategische Bedeutung

Das makroökonomische Umfeld für Edelmetalle hat sich in den letzten Jahren gestärkt. Anhaltende Inflationssorgen, geopolitische Instabilität und steigende Staatsverschuldung haben die Rolle von Gold als defensiven Vermögenswert weiter gefestigt.

Gleichzeitig profitiert Silber weiterhin von einer wachsenden industriellen Nachfrage, insbesondere durch die Energiewende. Die Herstellung von Solar-Photovoltaikanlagen, Elektrifizierung und Elektronikproduktion benötigen große Mengen dieses Metalls.

Für Bergbauunternehmen hat dieses Umfeld höhere Metallpreise und verbesserte Projektökonomien unterstützt. Projekte, die früher Schwierigkeiten hatten, Finanzierung zu erhalten, kommen nun voran, während Explorationsunternehmen auf erneutes Interesse von Investoren stoßen.

Vor diesem Hintergrund sind Unternehmen mit starken Assets und klaren Entwicklungsstrategien gut positioniert, um die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich zu ziehen.

Pan American Silver: Größe und operativer Hebel

Unter den etablierten Produzenten sticht Pan American Silver (ISIN: CA6979001089) als eines der größten Edelmetallbergbauunternehmen in Nord- und Südamerika hervor. Das Unternehmen betreibt ein diversifiziertes Portfolio von Minen in mehreren Ländern und produziert sowohl Silber als auch Gold.

Diese diversifizierte Produktionsbasis sorgt für operative Stabilität. Mehrere Minen und Metalle verringern die Abhängigkeit von einem einzelnen Projekt oder Metallpreis, sodass das Unternehmen von steigenden Edelmetallpreisen profitieren kann und gleichzeitig eine stabile Produktion aufrechterhält.

Pan American hat sein Wachstum zudem durch Übernahmen und die Optimierung von Assets vorangetrieben und konzentriert sich auf Projekte mit bedeutenden Produktionsvolumen und langen Minenlaufzeiten. In Phasen höherer Metallpreise profitieren Produzenten wie Pan American oft von einem starken operativen Hebel, da die Fixkosten relativ stabil bleiben, während die Einnahmen steigen.

Für Investoren, die ein Engagement in Edelmetallen mit geringerem operativem Risiko als bei Explorationsunternehmen suchen, können großskalige Produzenten wie Pan American eine Kernposition im Portfolio darstellen.

Vizsla Silver: Hochgradige Silberexploration

Während Produzenten Stabilität bieten, liefern Explorationsunternehmen häufig das größte Aufwärtspotenzial. Vizsla Silver (ISIN: CA92859G6085) gehört in den letzten Jahren zu den prominentesten Silber-Explorationsgeschichten, angetrieben durch anhaltende Bohrerfolge im Flaggschiffprojekt Panuco in Mexiko.

Explorationsergebnisse bei Panuco haben hochgradige Silbermineralisierung in mehreren Zonen aufgezeigt, wobei das Unternehmen die Ressourcenbasis des Projekts kontinuierlich erweitert. Laufende Bohrprogramme sollen das Ausmaß des Systems weiter definieren und das Projekt in Richtung Entwicklung voranbringen.

Silberprojekte mit hohen Gehalten und Explorationspotenzial auf Distriktebene sind relativ selten. Aus diesem Grund können Unternehmen, denen es gelingt, große Ressourcen zu definieren, starkes Marktinteresse auf sich ziehen - insbesondere in Phasen steigender Silberpreise.

Allerdings tragen Explorationsunternehmen auch höhere Risiken. Ressourcenwachstum, wirtschaftliche Studien und Projektfinanzierung sind entscheidende Meilensteine, die letztlich bestimmen, ob eine Entdeckung zu einer profitablen Mine entwickelt werden kann.

Tesoro Gold: Ein neuer Golddistrikt in Chile?

Zu den aufstrebenden Entwicklungsstories im Goldsektor gehört Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208), das mit seinem El-Zorro-Projekt in Chile Aufmerksamkeit erregt hat.

Das Projekt beherbergt die Lagerstätte Ternera, die derzeit eine Ressource von mehr als zwei Millionen Unzen Gold umfasst und Teil eines größeren Explorationsgebiets entlang eines 20 Kilometer langen mineralisierten Korridors ist.

Was El Zorro von vielen chilenischen Bergbauprojekten unterscheidet, ist seine Lage. Während sich viele große Mineralvorkommen des Landes in großer Höhe befinden, liegt El Zorro in relativ niedriger Höhe nahe der Küste und verfügt über Zugang zu Straßen-, Strom- und Wasserinfrastruktur.

Dieser Infrastrukturvorteil kann erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit eines Projekts haben. Die geringere Höhe und die Nähe zur Infrastruktur können die Investitionskosten und Betriebskosten im Vergleich zu Hochgebirgsprojekten in den Anden deutlich reduzieren.

Tesoro hat zudem festgestellt, dass es sich bei dem Projekt um das erste intrusionsgebundene Goldsystem handelt, das in Chile entdeckt wurde. Ähnliche Systeme in anderen Regionen der Welt, etwa im Tintina-Goldgürtel in Alaska, haben mehrere große Lagerstätten innerhalb regionaler Distrikte hervorgebracht.

Dies wirft die Möglichkeit auf, dass El Zorro eher den Beginn eines neuen Golddistrikts darstellen könnte als lediglich eine einzelne Lagerstätte.

Bewertung deutet auf mögliches Aufwärtspotenzial hin

Trotz dieses Potenzials wird Tesoro derzeit im Vergleich zu vielen Wettbewerbern mit einer relativ moderaten Bewertung gehandelt.

Laut einem Research-Update von Morgans aus Januar 2026 hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 221 Millionen australischen Dollar und einen Aktienkurs von etwa 1,24 australischen Dollar.

Morgans bewertet die Aktie weiterhin mit "Speculative Buy" und setzt ein 12-Monats-Kursziel von 4,88 australischen Dollar, was auf erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet, sofern Entwicklungsmeilensteine erreicht werden.

Der Broker weist außerdem darauf hin, dass das Unternehmen mit etwa 91 australischen Dollar pro Unze Gold im Boden bewertet wird, während der Median vergleichbarer Unternehmen bei rund 133 australischen Dollar pro Unze liegt. Dies deutet auf einen Bewertungsabschlag im Vergleich zu ähnlichen Projekten hin.

Mehrere Katalysatoren könnten die zukünftige Bewertung beeinflussen, darunter weitere Bohrergebnisse, Ressourcenupdates, wirtschaftliche Studien und mögliches strategisches Interesse, wenn das Projekt in Richtung Entwicklung voranschreitet.

Unterschiedliche Risikoprofile für verschiedene Investoren

Zusammen zeigen Pan American Silver, Vizsla Silver und Tesoro Gold die Bandbreite der Chancen, die derzeit im Edelmetallsektor verfügbar sind.

Große Produzenten bieten ein Engagement in Metallpreisen bei relativ stabilen Betriebsabläufen und etablierten Cashflows. Explorationsunternehmen bieten Potenzial für Ressourcenwachstum und kurssteigernde Entdeckungen. Entwickler wie Tesoro liegen irgendwo dazwischen und kombinieren definierte Ressourcen mit bevorstehenden Entwicklungsmeilensteinen.

Während Volatilität weiterhin die globalen Märkte prägt, bleiben Edelmetallunternehmen ein wichtiger Bestandteil der Investmentlandschaft. Für Investoren, die bereit sind, die inhärenten Risiken des Sektors zu akzeptieren, könnten steigende Metallpreise und neue Entdeckungen weiterhin attraktive Chancen entlang der gesamten Bergbau-Wertschöpfungskette schaffen.

Quellen:

Morgans Site visit Research Tesoro Gold Jan 2026

https://panamericansilver.com/

https://vizslasilvercorp.com/

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Quellen:

https://www.reuters.com/business/finance/goldman-sachs-raises-2026-end-gold-price-forecast-5400oz-2026-01-22/

Tesoro Gold Morgans site research January 2026

https://almonty.com

https://www.firstmajestic.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".??

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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

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Enthaltene Werte: CA6979001089,CA92859G6085,AU0000077208