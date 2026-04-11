Gold vor dem Comeback? Warum ausgewählte Minenaktien - und ein Entwickler aus Chile - in den Fokus rücken könnten

Anzeige / Werbung

Nach einer deutlichen Korrektur im Zuge geopolitischer Spannungen und steigender Zinsen mehren sich die Anzeichen, dass Gold vor einer neuen Aufwärtsphase stehen könnte. Während kurzfristig ein stärkerer US-Dollar und höhere Renditen belasteten, bleiben die strukturellen Treiber intakt. Für Anleger rücken damit erneut Goldproduzenten - und zunehmend auch Entwickler - in den Fokus.

Makrotreiber sprechen weiter für Gold

Die jüngste Schwäche am Goldmarkt wurde vor allem durch externe Faktoren ausgelöst. Der Konflikt im Nahen Osten führte zu steigenden Energiepreisen, Inflationssorgen und einem festeren US-Dollar. Gleichzeitig dämpfte die Unsicherheit über Zinssenkungen die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls.

Doch das übergeordnete Bild bleibt konstruktiv. Hohe Staatsverschuldung, geopolitische Risiken und eine weiterhin starke Nachfrage von Zentralbanken stützen den Goldpreis strukturell. Analysten großer Banken erwarten weiterhin deutlich steigende Notierungen - mit Prognosen von über 6.000 US-Dollar je Unze bis Ende 2026.

Für Goldaktien ergibt sich daraus ein Hebel: Steigende Goldpreise wirken sich überproportional auf Gewinne und Cashflows aus. Besonders Unternehmen mit klarer Produktionsperspektive oder wachsender Ressourcenbasis könnten profitieren.

Produzenten profitieren - Entwickler holen auf

Große Produzenten wie Aura Minerals, Coeur Mining oder Orla Mining haben bereits gezeigt, wie stark operative Hebel wirken können. Steigende Preise führten dort zuletzt zu deutlich höheren Margen und Cashflows.

Doch in einer frühen Phase eines möglichen Goldzyklus rücken häufig auch Entwickler stärker in den Fokus. Diese Unternehmen verfügen noch nicht über laufende Produktion, bieten aber oftmals signifikantes Aufwertungspotenzial, wenn Projekte in Richtung Bauentscheidung voranschreiten.

Ein Beispiel dafür ist Tesoro Gold Limited (ISIN AU0000077208), ein australisch gelisteter Goldentwickler mit Fokus auf Chile.

Tesoro Gold: Großprojekt mit klarer Entwicklungsperspektive

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) treibt das El Zorro Goldprojekt im Norden Chiles voran. Das Projekt wird von der Ternera-Lagerstätte getragen, die aktuell eine Ressource von rund 1,82 Mio. Unzen Gold mit einem Gehalt von etwa 1,1 g/t aufweist.

Eine im September 2025 veröffentlichte Scoping Study deutet auf ein wirtschaftlich attraktives Projekt hin. Geplant ist ein Tagebau mit einer jährlichen Produktion von rund 110.000 Unzen über die ersten neun Jahre. Die All-in Sustaining Costs (AISC) liegen laut Studie bei etwa 1.216 US-Dollar je Unze.

Das Projekt basiert auf einer konventionellen CIP-Aufbereitung mit hohen metallurgischen Ausbeuten von rund 94,5%, was technische Risiken begrenzt. Gleichzeitig ermöglicht die einfache Geologie eine vergleichsweise unkomplizierte Umsetzung.

Bewertung und Hebel auf den Goldpreis

Ein zentraler Investmentaspekt liegt in der Bewertung. Tesoro wird aktuell mit einem Enterprise Value von rund 80 US-Dollar je Unze Ressource gehandelt - deutlich unter dem Branchenschnitt von etwa 180 US-Dollar.

Auch auf NAV-Basis ergibt sich eine Diskrepanz. Bei einem Goldpreis von 5.000 US-Dollar je Unze wird ein Net Asset Value von rund 3,69 A$ je Aktie abgeleitet, während der aktuelle Kurs deutlich darunter liegt.

Die Hebelwirkung zeigt sich auch im Cashflow-Potenzial: Bei hohen Goldpreisen werden jährliche freie Cashflows von rund 340 Mio. A$ erwartet, bei einer Amortisationszeit von unter 1,5 Jahren.

Standortvorteile in Chile

Ein weiterer Faktor ist die Lage des Projekts. El Zorro befindet sich in der chilenischen Atacama-Region, einer etablierten Bergbauregion mit vorhandener Infrastruktur, Zugang zu Strom und Wasser sowie Nähe zu Häfen.

Im Gegensatz zu vielen Hochgebirgsprojekten liegt das Gebiet nahe Meereshöhe, was logistische Vorteile bringt und potenziell die Entwicklungskosten reduziert.

Zudem gilt Chile trotz regulatorischer Diskussionen weiterhin als bergbaufreundliche Jurisdiktion. Reformen im Genehmigungsprozess könnten künftig sogar zu schnelleren Projektentwicklungen führen.

Exploration als zusätzlicher Werttreiber

Neben der bestehenden Ressource bietet Tesoro auch Explorationspotenzial. Das Projekt erstreckt sich über einen mehr als 30 Kilometer langen Goldkorridor mit mehreren Zielgebieten.

Die Lagerstätte wird als intrusionsgebundenes Goldsystem interpretiert - ein Modell, das häufig Cluster von Vorkommen umfasst. Weitere Entdeckungen könnten daher die Ressource deutlich erweitern und die Lebensdauer der Mine verlängern.

Strategische Investoren und nächste Katalysatoren

Mit Gold Fields hält zudem ein etablierter Produzent rund 13% an Tesoro, was als externe Validierung des Projekts gewertet werden kann.

Kurz- bis mittelfristig könnten mehrere Meilensteine relevant werden: weitere Bohrergebnisse, eine aktualisierte Ressourcenschätzung, die Machbarkeitsstudie (DFS) sowie Fortschritte im Genehmigungsverfahren.

Fazit: Goldzyklus als Chance für selektive Titel

Die Rahmenbedingungen für Gold bleiben trotz kurzfristiger Volatilität konstruktiv. Sollte sich ein neuer Aufwärtstrend etablieren, könnten Goldaktien erneut überdurchschnittlich profitieren.

Während etablierte Produzenten bereits operative Stärke zeigen, könnten Entwickler wie Tesoro Gold zusätzliche Hebel bieten - insbesondere bei Fortschritten in Richtung Produktion und bei steigenden Goldpreisen.

Gleichzeitig sollten Anleger die typischen Risiken von Entwicklungsprojekten berücksichtigen, darunter Genehmigungen, Finanzierung und Projektumsetzung.

Im aktuellen Marktumfeld könnte sich jedoch eine Kombination aus makroökonomischem Rückenwind und unterbewerteten Assets als entscheidender Treiber für die nächste Phase im Goldsektor erweisen.

Quellen:

https://seekingalpha.com/article/4887657-back-to-bullion-top-gold-stocks-for-the-yellow-metal-rebound

https://www.reuters.com/world/india/gold-set-worst-month-more-than-17-years-us-rate-cut-hopes-fade-2026-03-31/

https://www.marketscreener.com/news/euroz-securities-starts-tesoro-gold-at-speculative-buy-with-au-2-09-price-target-ce7e5fd9df8ff026



Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien?aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation?auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand: ?

Unternehmensvorträge?mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

Ein?Gewinnspiel?mit attraktiven Preisen

Ein kostenloser Kaffee?für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

?Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne?kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST?zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen.Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu. Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Gold vor dem Comeback? Warum ausgewählte Minenaktien - und ein Entwickler aus Chile - in den Fokus rücken könnten appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000077208