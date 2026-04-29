Goldrally dürfte trotz Rückschlag im Iran-Konflikt wieder einsetzen - wie geht es weiter für Barrick, Newmont und Tesoro Gold?

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Die Nachfrage der Zentralbanken und nachlassende geopolitische Risiken stützen laut Einschätzung den Goldpreis, während große Produzenten stabil bleiben und Entwickler strategisch an Bedeutung gewinnen.

Eine Rally pausiert, nicht beendet

Der deutliche Rückgang des Goldpreises von seinen Rekordständen im Januar hat das Vertrauen in den übergeordneten Bullenmarkt kaum erschüttert. Eine Reuters-Umfrage unter 31 Analysten prognostiziert nun einen durchschnittlichen Goldpreis von 4.916 US-Dollar je Unze im Jahr 2026 - gegenüber 4.746 US-Dollar noch vor drei Monaten. Dies unterstreicht die Erwartung, dass die jüngste Volatilität eher positionsbedingt ist als Ausdruck eines strukturellen Wandels.

Seit Ende Februar sind die Preise um rund 11% gefallen, nachdem US-amerikanische und israelische Angriffe auf den Iran eine breite Liquiditätsflucht an den Märkten ausgelöst hatten. Konsens ist jedoch, dass diese Korrektur vorübergehend ist. Sobald sich die geopolitischen Spannungen abschwächen, dürfte Gold seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen - gestützt durch makroökonomische Fundamentaldaten statt durch Krisenflüsse.

Politische Spannungen treffen auf strukturelle Nachfrage

Der jüngste Rückschlag verdeutlicht eine bekannte Spannung: Steigende Ölpreise und Inflationserwartungen haben Sorgen über eine restriktivere Geldpolitik wiederbelebt - traditionell ein Gegenwind für nicht verzinsliche Anlagen wie Gold. Analysten sehen dies jedoch überwiegend als zyklisches Rauschen und nicht als nachhaltigen Trend.

Die Käufe von Zentralbanken bleiben ein zentraler Pfeiler der bullischen Argumentation. Institutionen diversifizieren weiterhin weg von US-Dollar-Anlagen, getrieben von Bedenken hinsichtlich der US-Verschuldung und Währungsabwertung. Diese strukturelle Nachfrage hat mehrere Zyklen überdauert und dürfte auch Richtung 2026 bestehen bleiben.

Gleichzeitig wird erwartet, dass Lockerungserwartungen gegenüber der US-Notenbank wieder zunehmen, sobald geopolitische Risiken abklingen. Dies dürfte die Investmentnachfrage erneut ankurbeln und Golds Rolle als Absicherung und Portfolio-Stabilisator stärken.

Reaktion der Branche: Margen statt Momentum

Für Goldproduzenten bleibt das Preisumfeld trotz der jüngsten Schwankungen attraktiv. Sowohl Barrick Gold (ISIN: CA06849F1080) als auch Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) konnten ihre Aktienkurse im vergangenen Jahr mehr als verdoppeln - im Einklang mit der Sektorentwicklung.

Gleichzeitig werden die operativen Rahmenbedingungen komplexer. Die Kosten steigen branchenweit, wobei die sogenannten All-in Sustaining Costs (AISC) durch Arbeitskosten, Abgaben und Herausforderungen in der Minenplanung zunehmen.

Barrick erwartet beispielsweise AISC von 1.760 bis 1.950 US-Dollar je Unze im Jahr 2026, bedingt durch steigende Kosten und kurzfristig niedrigere Produktion. Newmont sieht ähnliche Entwicklungen, mit erwarteten AISC von etwa 1.680 US-Dollar je Unze bei gleichzeitig sinkender Produktion infolge von Portfolioanpassungen.

Die Schlussfolgerung: Hohe Goldpreise stützen zwar die Margen, doch operative Effizienz und Kostendisziplin werden zunehmend entscheidend.

Barrick und Newmont: Größe trifft Transformation

Die Investmentstory von Barrick basiert weiterhin auf einer Pipeline großvolumiger Projekte wie Goldrush, Fourmile und Reko Diq, die langfristiges Wachstum sichern sollen - insbesondere durch stärkere Kupferexponierung.

Mit einem operativen Cashflow von 7,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 bleibt die Finanzkraft ein klarer Vorteil. Dennoch stellen sinkende Produktion (-17% in 2025) und steigende Kosten kurzfristige Herausforderungen dar.

Newmont hingegen setzt stärker auf Portfolio-Optimierung. Der Verkauf nicht-strategischer Assets brachte 3,6 Milliarden US-Dollar ein und schärfte den Fokus auf Tier-1-Projekte. Die Bilanz ist robust, mit 11,6 Milliarden US-Dollar Liquidität und einer Netto-Cash-Position.

Doch auch Newmont steht unter Druck: Die Produktion dürfte 2026 erneut sinken, während Kosten durch Minenplanung und verschobene Investitionen steigen. Die Strategie priorisiert langfristige Qualität gegenüber kurzfristigem Volumen - eine Übergangsphase, die die Performance belasten kann.

Entwickler rücken wieder in den Fokus

Vor diesem Hintergrund könnte die nächste Phase des Goldzyklus zunehmend Entwickler begünstigen, die neue Produktion zu wettbewerbsfähigen Kosten liefern können. Während große Produzenten mit sinkenden Erzgehalten und steigenden Kosten kämpfen, gewinnen Projektpipelines an Bedeutung.

Besonders gefragt sind kleinere Entwickler in stabilen Jurisdiktionen mit klaren Produktionsperspektiven.

Tesoro Gold: Infrastruktur als Wettbewerbsvorteil

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) zeigt exemplarisch, wie Projektpositionierung branchenspezifische Herausforderungen ausgleichen kann. Das El-Zorro-Projekt in Chile befindet sich in einer Machbarkeitsstudie und zielt auf Produktionsbeginn im Jahr 2029 mit etwa 110.000 Unzen jährlich ab.

Ein zentraler Vorteil ist die Infrastruktur: Nur 18 km von der Küste entfernt und nahe bestehender Energie- und Wassernetze gelegen, weist das Projekt eine vergleichsweise geringe Kapitalintensität auf - insbesondere im Vergleich zu typischen Hochgebirgsprojekten in Chile.

Die Scoping-Studie vom September 2025 sieht AISC von rund 1.216 US-Dollar je Unze und Vorabinvestitionen von etwa 248 Millionen US-Dollar vor - ein wettbewerbsfähiges Kostenprofil im aktuellen Marktumfeld.

Auch die Geologie ist vielversprechend: Die Ternera-Lagerstätte umfasst etwa 1,8 Millionen Unzen Gold innerhalb eines größeren 2-Millionen-Unzen-Systems, mit zusätzlichem Explorationspotenzial entlang eines 20 km langen Korridors.

Bewertung und Timing

Bewertungstechnisch handelt Tesoro derzeit mit einem Abschlag gegenüber Vergleichsunternehmen auf EV/Unze-Basis - typisch für ein Projekt im Vorproduktionsstadium. Dieser Abschlag könnte sich jedoch mit Fortschritten wie der Fertigstellung der Machbarkeitsstudie und einer erwarteten Investitionsentscheidung innerhalb der nächsten 12 Monate verringern.

Der relativ kurze Entwicklungszeitraum bis 2029 positioniert das Projekt so, dass es möglicherweise in eine Phase nachhaltig hoher Goldpreise hineinproduziert.

Ein weiterer Vorteil ist das regulatorische Umfeld in Chile: Reformen zur Beschleunigung von Genehmigungen sowie das Fehlen staatlicher Goldabgaben verbessern die Projektökonomie zusätzlich.

Ein Zyklus im Wandel hin zur Umsetzung

Der Goldmarkt scheint in eine reifere Phase seines Zyklus einzutreten. Während makroökonomische Rückenwinde bestehen bleiben, verschiebt sich der Fokus zunehmend auf Umsetzung - sowohl bei Produzenten als auch bei Entwicklern.

Für Barrick und Newmont liegt die Herausforderung darin, Wachstum und Kapitaldisziplin auszubalancieren. Für aufstrebende Akteure wie Tesoro besteht die Chance darin, die Lücke zwischen Ressourcendefinition und Produktion in einem unterstützenden Preisumfeld zu schließen.

Sollte sich die Reuters-Prognose bewahrheiten und Gold sich nahe 5.000 US-Dollar je Unze stabilisieren, könnte die nächste Phase weniger durch Preisbewegungen als vielmehr durch operative Exzellenz geprägt sein - also durch diejenigen, die effizient und termingerecht liefern.

Quellen:

https://www.tradingview.com/news/zacks:22bb5bc1b094b:0-barrick-mining-vs-newmont-which-gold-giant-is-shining-brighter/#:~:text=The%20company%20anticipates%20gold%20production,higher%20unit%20costs%20in%202026.

https://panamericansilver.com/news/pan-american-silver-reports-record-fourth-quarter-and-full-year-2025-financial-results-record-cash-flow-from-operations-of-554-million-in-the-fourth-quarter-dividend-increased-by-29/

https://tesorogold.com.au/

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