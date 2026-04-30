Tesoro Gold erweitert hochgradige Zonen in Chile-Projekt, während Bohrprogramm sich dem Abschluss nähert

Anzeige / Werbung

Jüngste Ergebnisse aus der Ternera-Lagerstätte stützen Ressourcenerweiterung und breitere Explorationsstrategie

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) hat eine neue Reihe hochgradiger Bohrergebnisse aus seiner Ternera-Lagerstätte im Norden Chiles vorgelegt. Die aktuellen Analyseergebnisse unterstreichen sowohl die Größe als auch die Kontinuität der Mineralisierung, während das Unternehmen auf eine aktualisierte Ressourcenschätzung und eine Machbarkeitsstudie hinarbeitet.

Die Resultate stammen aus zehn zusätzlichen Diamantbohrlöchern und sind Teil eines umfassenderen Infill-Bohrprogramms im El Zorro Goldprojekt. Ziel ist es, die Vertrauenswürdigkeit der bestehenden Ressource zu erhöhen und gleichzeitig die Entwicklungsstudien voranzutreiben.

Zu den herausragenden Abschnitten zählen 62,3 Meter mit einem Goldgehalt von 1,35 Gramm pro Tonne, einschließlich schmalerer Zonen mit höhergradigem Material, sowie ein breiterer Abschnitt von 93 Metern mit 1,21 g/t Gold, der ebenfalls reichere Teilintervalle enthält. Weitere Bohrlöcher lieferten kürzere, aber hochgradigere Abschnitte, darunter Gehalte von über 7 g/t Gold auf wenigen Metern. Dies deutet auf lokal konzentrierte Bereiche mit stärkerer Mineralisierung innerhalb des Gesamtsystems hin.

Es wird erwartet, dass diese Ergebnisse die interpretierte Mächtigkeit der mineralisierten Zonen in Teilen des bestehenden Blockmodells erweitern und damit sowohl das Volumen als auch die Qualität der Ressource verbessern könnten. Bohrprofile aus der Veröffentlichung zeigen, dass einige Bohrungen Mineralisierung jenseits bislang definierter Grenzen durchteufen, was weiteres Wachstumspotenzial innerhalb der Lagerstätte nahelegt.

Das laufende Programm ist Teil einer vollständig finanzierten Bohrkampagne über insgesamt 38.000 Meter im gesamten El Zorro Gebiet, von denen mehr als 20.000 Meter auf Infill-Bohrungen in Ternera entfallen. Bisher wurden 69 der geplanten 79 Infill-Bohrlöcher abgeschlossen, während noch einige Ergebnisse ausstehen und Analysen für rund 20 Bohrlöcher noch erwartet werden.

Derzeit sind sechs Bohrgeräte vor Ort im Einsatz, auch wenn sich das Programm in der Endphase befindet. Mit dem Abschluss der Infill-Bohrungen plant Tesoro, mehrere Geräte in ein separates 12.000-Meter-Programm zu verlagern, das auf neue Zielgebiete entlang eines rund 30 Kilometer langen mineralisierten Korridors abzielt. Dies unterstreicht die Ambition des Unternehmens, ein Goldsystem im Distriktmaßstab zu entwickeln.

Die Lagerstätte Ternera beherbergt auf Basis früherer Schätzungen derzeit rund 1,8 Millionen Unzen Gold und zählt damit zu den bedeutenderen unerschlossenen Goldvorkommen in der chilenischen Küstenkordillere. Die Region ist bekannt für ihre gut ausgebaute Infrastruktur und eine lange Geschichte großskaliger Kupfer- und Goldförderung, was eine zukünftige Entwicklung begünstigen könnte.

Strategisch sind die jüngsten Bohrergebnisse besonders relevant, da Tesoro darauf hinarbeitet, einen wesentlichen Teil der Ressource in die höherwertige Kategorie "Indicated" gemäß Branchenstandards zu überführen. Dies würde eine wichtige Grundlage für die Minenplanung und wirtschaftliche Bewertungen schaffen, einschließlich der derzeit laufenden Definitiven Machbarkeitsstudie (DFS).

Infill-Bohrungen spielen dabei eine zentrale Rolle, auch wenn sie weniger Aufmerksamkeit erhalten als neue Entdeckungen. Durch die Verdichtung des Bohrnetzes und die Bestätigung der Gehaltskontinuität tragen sie dazu bei, geologisches Potenzial in abbaubare Ressourcen zu überführen. In diesem Zusammenhang könnten die zuletzt gemeldeten, konsistenten Mächtigkeiten und Gehalte das Vertrauen in die Entwicklungsfähigkeit von Ternera stärken.

Parallel dazu treibt das Unternehmen metallurgische und geotechnische Untersuchungen voran. Alle metallurgischen Bohrlöcher wurden bereits abgeschlossen, und abschließende Testarbeiten an ausgewählten Proben sollen die Annahmen zur Verarbeitbarkeit und zu den Erzcharakteristika weiter präzisieren - entscheidende Parameter für die Machbarkeitsbewertung.

Dennoch bestehen weiterhin Unsicherheiten. Ein Teil der Analyseergebnisse steht noch aus, und der tatsächliche Einfluss der Bohrungen auf die Ressourcenschätzung wird davon abhängen, wie die Daten in das aktualisierte Modell integriert werden. Zudem unterliegen Zeitpläne für Machbarkeitsstudien und eine mögliche Produktion - wie bei Projekten in dieser Entwicklungsphase üblich - technischen, regulatorischen und marktbedingten Faktoren.

Die verstärkte Ausrichtung auf regionale Exploration bringt zudem sowohl Chancen als auch Risiken mit sich. Während der El Zorro Korridor insgesamt noch wenig erkundet ist, erfordert die Identifizierung und Bestätigung neuer Lagerstätten kontinuierliche Investitionen und erfolgreiche Bohrergebnisse.

Kurzfristig liegt der Fokus darauf, die verbleibenden Infill-Bohrungen abzuschließen, die Ergebnisse in eine aktualisierte Ressourcenschätzung einfließen zu lassen und die DFS voranzutreiben. Gleichzeitig könnte der Übergang zu stärker entdeckungsorientierten Bohrungen zusätzliche Impulse liefern, sofern neue mineralisierte Zonen bestätigt werden.

Insgesamt deuten die jüngsten Ergebnisse darauf hin, dass Tesoro die Entwicklung der Ternera-Lagerstätte konsequent vorantreibt und sich zugleich positioniert, weiteres Potenzial in einem weitgehend unerforschten Golddistrikt zu erschließen.

Quellen:

https://hermes-cdn.investorhub.com/announcement-pdfs/asx/7515133.pdf?v=63944720823

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Tesoro Gold erweitert hochgradige Zonen in Chile-Projekt, während Bohrprogramm sich dem Abschluss nähert appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000077208