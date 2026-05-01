Deutsche Bank sieht mögliches Goldpreisziel von 8.000 US-Dollar. Kinross meldet starke Ergebnisse, Tesoro Gold kommt in Chile voran

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Diversifizierung der Reserven, Rekordmargen und eine sich verknappende Projektpipeline verändern die Investment-Story bei Gold

Golds Rolle in einem fragmentierenden Finanzsystem

Gold wird zunehmend nicht mehr nur als defensiver Absicherungswert betrachtet, sondern als strategischer Kernbestandteil. Die jüngste Analyse der Deutsche Bank beschreibt diesen Wandel deutlich: Eine fortschreitende Abkehr der Zentralbanken vom US-Dollar könnte den Goldpreis im kommenden Jahrzehnt erheblich neu bewerten.

Seit der globalen Finanzkrise haben offizielle Institutionen mehr als 225 Millionen Unzen Gold akkumuliert, während der Anteil des Dollars an den globalen Reserven deutlich gesunken ist. Was früher vor allem auf große Halter wie China und Russland konzentriert war, weitet sich nun auf Länder im Nahen Osten und in Zentralasien aus.

Sollte der Goldanteil an den weltweiten Reserven in Richtung 40% steigen, könnte der Preis laut Modellrechnungen der Deutsche Bank innerhalb von fünf Jahren auf bis zu 8.000 US-Dollar je Unze steigen. Auch wenn dies kein Basisszenario ist, verdeutlicht die Projektion die Größenordnung der Kapitalströme, die den Markt stützen.

Kurzfristige Volatilität, langfristige Unterstützung

Jüngste geopolitische Spannungen haben die Goldrallye unterbrochen, wobei die Preise aufgrund konfliktbedingter Unsicherheiten von vorherigen Höchstständen zurückkamen. Die grundlegenden Treiber bleiben jedoch intakt.

Die Nachfrage der Zentralbanken sorgt weiterhin für eine strukturelle Untergrenze, während makroökonomische Unsicherheiten - von Inflation bis zur Währungsdiversifizierung - das Interesse der Investoren stützen. Das Ergebnis ist ein Markt, in dem kurzfristige Schwankungen eine langfristige Verknappungsdynamik überdecken.

Für Bergbauunternehmen führt dieses Umfeld zunehmend zu nachhaltiger Margenausweitung statt rein preisgetriebenem Wachstum.

Kinross nutzt den Cashflow-Wendepunkt

Die Ergebnisse von Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) für das erste Quartal 2026 veranschaulichen diesen Wandel deutlich. Das Unternehmen produzierte 492.563 Goldäquivalent-Unzen und erzielte einen operativen Cashflow von 1,14 Milliarden US-Dollar sowie einen Rekord-Free-Cashflow von 837,5 Millionen US-Dollar.

Die Margen erreichten 3.476 US-Dollar je Unze - ein Anstieg von 92% gegenüber dem Vorjahr - und übertrafen damit sogar den Anstieg der realisierten Goldpreise. Diese starke Margenentwicklung ermöglichte eine erhebliche Kapitalrückführung: Rund 350 Millionen US-Dollar wurden in diesem Jahr bereits an Aktionäre ausgeschüttet, insgesamt über 1 Milliarde US-Dollar seit Anfang 2025.

Auch die Bilanz wurde gestärkt. Barmittel und Liquidität stiegen auf nahezu 4 Milliarden US-Dollar und bieten Flexibilität für Aktionärsrenditen sowie den Ausbau der Projektpipeline.

Operativ bleiben Anlagen wie Paracatu und Tasiast zentrale Produktionsstützen, während Projekte wie Great Bear und Lobo-Marte Genehmigungs- und Planungsphasen durchlaufen. Letzteres Projekt in Chile unterstreicht den zunehmenden Fokus der Branche auf stabile, gut erschlossene Regionen.

Die Angebotsfrage rückt erneut in den Fokus

Trotz starker aktueller Produktion steht der Sektor vor einer bekannten Herausforderung: Die Ersetzung von Reserven wird zunehmend schwieriger. Die Entdeckungsraten bleiben niedrig, und neue Projekte erfordern höhere Investitionen sowie längere Entwicklungszeiten.

Dies lenkt die Aufmerksamkeit verstärkt auf Entwickler, die neue Ressourcen in den kommenden Zyklus einbringen können. Während Produzenten Rekord-Free-Cashflows generieren, steigt der Anreiz, zukünftige Versorgung durch Entwicklung oder Akquisition zu sichern.

Chile entwickelt sich dabei zu einem Schwerpunkt. Regulatorische Reformen zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren sowie bestehende Infrastruktur und ein attraktives fiskalisches Umfeld verbessern die Standortattraktivität.

Tesoro Gold treibt El Zorro voran

Vor diesem Hintergrund entwickelt Tesoro Gold sein El-Zorro-Projekt in der chilenischen Atacama-Region weiter und positioniert sich damit als Teil einer Gruppe von Entwicklern, die die zukünftige Angebotslücke schließen wollen.

Das Projekt basiert auf der Ternera-Lagerstätte mit etwa 1,8 Millionen Unzen Gold bei durchschnittlichen Gehalten von rund 1,1 g/t. Eine Scoping-Studie aus dem Jahr 2025 skizziert einen konventionellen Tagebaubetrieb mit einer jährlichen Produktion von rund 110.000 Unzen, Gesamtförderkosten von etwa 1.216 US-Dollar je Unze sowie Vorabinvestitionen von rund 248 Millionen US-Dollar.

Neben der Geologie spielt der Standort eine entscheidende Rolle. El Zorro liegt nahe der chilenischen Küste und verfügt über Zugang zu Stromnetz, entsalztem Wasser und bestehender Transportinfrastruktur - Faktoren, die Kapitalbedarf und Umsetzungsrisiken begrenzen.

Derzeit befindet sich das Projekt in der endgültigen Machbarkeitsstudie, deren Abschluss noch in diesem Jahr erwartet wird. Eine finale Investitionsentscheidung könnte folgen, mit einem Produktionsstart gegen Ende des Jahrzehnts.

Hebel auf das Goldpreisumfeld

In einem Umfeld höherer Goldpreise zeigen Projekte wie El Zorro eine zunehmende Sensitivität. Analysten gehen davon aus, dass das Projekt bei höheren Preisannahmen erhebliche Free-Cashflows bei vergleichsweise kurzen Amortisationszeiten generieren könnte.

Gleichzeitig bleibt die Bewertung von Tesoro (ISIN: AU0000077208) im Vergleich zu Wettbewerbern moderat. Kennzahlen wie Unternehmenswert je Ressourcenunze und Kurs-NAV-Verhältnis deuten trotz Standort- und Infrastrukturvorteilen auf einen Abschlag gegenüber vergleichbaren Entwicklern hin.

Zusätzliches Potenzial bietet die Exploration. Das Projektgebiet umfasst einen rund 30 km langen mineralisierten Korridor mit mehreren Zielzonen, die das Ressourcenwachstum fördern und die Minenlaufzeit verlängern könnten.

Von Margen zu Minenentwicklung

Der Goldsektor tritt in eine Phase ein, in der makroökonomische Faktoren und operative Realität zusammenlaufen. Die Nachfrage der Zentralbanken stärkt die langfristige Preisbasis, während Produzenten die unmittelbaren finanziellen Vorteile in Form von Rekordmargen und Cashflows realisieren.

Diese Dynamik verlagert den Fokus der Investoren auf die nächste Phase des Zyklus: die Sicherung zukünftiger Produktion. Große Produzenten bieten Stabilität und Rendite, doch Entwickler stellen zunehmend den Wachstumspfad dar.

Ein durch Knappheit geprägter Zyklus

Sollte sich die Rolle von Gold in den globalen Reserven weiter ausweiten, könnten die Auswirkungen auf Angebot und Nachfrage sowie auf die Projektökonomie erheblich sein. Selbst wenn extreme Preisszenarien nicht vollständig eintreten, ist die Richtung klar.

In diesem Umfeld dürften Projekte mit überschaubarem Kapitalbedarf, stabilen Rahmenbedingungen und skalierbarer Geologie verstärkt in den Fokus rücken.

Die Fortschritte von Tesoro Gold bei El Zorro spiegeln diesen Trend wider. Während die Branche mit begrenztem Angebot und steigender strategischer Nachfrage konfrontiert ist, entwickelt sich die nächste Generation von Projekten stetig vom Konzept zur Umsetzung - und könnte den nächsten Goldzyklus maßgeblich prägen.

Quellen:

https://www.kinross.com/English/news-and-investors/news-releases/press-release-details/2026/Kinross-reports-strong-2026-first-quarter-results/default.aspx

https://www.mining.com/gold-price-could-see-8000-on-de-dollarization-deutsche-bank-projects/

https://tesorogold.com.au/

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