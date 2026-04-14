Gold stabilisiert nach Korrektur - Warum Tesoro Gold vor einem Neubewertungsschub stehen könnte

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Goldmarkt dreht - profitieren Entwickler wie Tesoro?

Nach einem der stärksten Rücksetzer seit der Finanzkrise 2008 zeigt der Goldpreis wieder Stabilisierungstendenzen. Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang von über 10% im März notiert das Edelmetall aktuell wieder im Bereich von rund 4.400 bis 4.700 US-Dollar je Unze. Die jüngste Erholung wird von anhaltender geopolitischer Unsicherheit rund um den Nahostkonflikt sowie einem schwächeren US-Dollar unterstützt.

Für Investoren rückt damit erneut die Frage in den Fokus, welche Aktien besonders stark von einer Fortsetzung des langfristigen Gold-Bullenmarkts profitieren könnten. Neben etablierten Produzenten geraten dabei zunehmend Entwicklungsunternehmen in den Blick - darunter auch Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208).

Makroumfeld bleibt konstruktiv für Gold

Die kurzfristige Schwäche im März war vor allem durch Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Konflikt ausgelöst worden. Gleichzeitig führten algorithmische Verkäufe und Margin Calls zu einer technischen Übertreibung nach unten.

Doch die strukturellen Treiber für Gold bleiben intakt. Zentralbanken - insbesondere aus Asien - setzen ihre Käufe fort, während hohe Staatsverschuldung und Inflationsrisiken den langfristigen Bedarf nach sicheren Wertspeichern unterstützen. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage fragil, was die Nachfrage nach Absicherungsinstrumenten hoch hält.

Auch aus geldpolitischer Sicht ergibt sich ein unterstützendes Bild: Diskussionen über mögliche Zinssenkungen bei gleichzeitig erhöhtem Inflationsdruck sprechen weiterhin für Gold als Anlageklasse.

Tesoro Gold mit klarer Entwicklungsstory

Vor diesem Hintergrund rücken Projekte mit hoher Hebelwirkung auf den Goldpreis stärker in den Fokus. Tesoro Gold entwickelt mit dem El Zorro Goldprojekt in Chile ein großvolumiges Tagebauprojekt mit solider Ressourcengrundlage.

Kern des Projekts ist die Ternera-Lagerstätte mit einer Ressource von rund 1,82 Mio. Unzen Gold bei durchschnittlich 1,1 g/t.

Eine Scoping-Studie aus dem Jahr 2025 zeigt ein potenziell wirtschaftlich attraktives Projektprofil: Geplant ist eine Produktion von durchschnittlich rund 110.000 Unzen Gold pro Jahr über einen Zeitraum von etwa neun bis zehn Jahren. Die prognostizierten Produktionskosten (AISC) liegen bei rund 1.200 US-Dollar je Unze.

Damit ergibt sich bei aktuellen Goldpreisen ein signifikanter operativer Hebel.

Attraktive Projektökonomie und Hebel auf den Goldpreis

Die Wirtschaftlichkeit des Projekts wird besonders deutlich im aktuellen Marktumfeld. Laut Unternehmenspräsentation generiert das Projekt bereits bei konservativen Annahmen robuste Renditen, mit einer internen Verzinsung (IRR) von über 50% auf Basis eines deutlich niedrigeren Goldpreises von 2.750 US-Dollar je Unze.

Mit steigenden Goldpreisen verbessert sich das Bild deutlich. Modellrechnungen zeigen, dass der Kapitalwert (NPV) und der freie Cashflow überproportional auf höhere Goldpreise reagieren.

Diese Hebelwirkung ist typisch für Entwickler: Während Produzenten bereits Cashflows generieren, reagieren Projekte in der Entwicklungsphase besonders sensibel auf Preisänderungen des zugrunde liegenden Rohstoffs.

Standortvorteile in Chile

Ein weiterer zentraler Faktor ist die Lage des Projekts. El Zorro befindet sich in der chilenischen Atacama-Region, einem der weltweit etabliertesten Bergbaureviere. Die Nähe zur Küste sowie zu bestehender Infrastruktur - einschließlich Strom- und Wasserversorgung - reduziert potenzielle Entwicklungsrisiken erheblich.

Im Gegensatz zu vielen Hochgebirgsprojekten liegt das Projekt auf niedriger Höhe, was logistische Vorteile bietet und die Betriebskosten positiv beeinflussen kann.

Chile gilt zudem als bergbaufreundliche Jurisdiktion mit klaren Genehmigungsprozessen und einer erfahrenen Arbeitskräftebasis.

Explorationspotenzial als zusätzlicher Werttreiber

Neben der bestehenden Ressource bietet Tesoro weiteres Upside durch Exploration. Das Unternehmen kontrolliert einen über 30 Kilometer langen Goldkorridor, innerhalb dessen mehrere Zielgebiete identifiziert wurden.

Die Lagerstätte wird als sogenanntes "intrusive related gold system" interpretiert - ein geologisches Modell, das häufig mit großvolumigen Lagerstätten verbunden ist. Erste Bohrergebnisse deuten darauf hin, dass die Mineralisierung in mehrere Richtungen offen ist.

Diese Kombination aus bestehender Ressource und zusätzlichem Explorationspotenzial kann langfristig zu einer Ausweitung der Produktionsbasis führen.

Bewertung und mögliche Neubewertung

Trotz der positiven Projektparameter liegt die Bewertung aktuell deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Laut Analystenschätzungen wird Tesoro auf Basis der Ressource mit rund 80 US-Dollar je Unze bewertet, während vergleichbare Unternehmen deutlich höher gehandelt werden.

Zudem befindet sich mit Gold Fields ein strategischer Investor im Aktionariat, was als Qualitätsmerkmal gewertet werden kann.

Mit weiteren Fortschritten - insbesondere der geplanten Machbarkeitsstudie (DFS) sowie potenziellen Genehmigungen - könnten zusätzliche Bewertungskatalysatoren entstehen.

Fazit: Hebel auf den Goldpreis trifft auf Projektfortschritt

Die Stabilisierung des Goldpreises nach der jüngsten Korrektur könnte den Sektor insgesamt wieder in den Fokus rücken. Während große Produzenten von steigenden Preisen profitieren, bieten Entwickler wie Tesoro Gold einen überproportionalen Hebel.

Das El Zorro Projekt kombiniert eine solide Ressourcengrundlage, attraktive Projektökonomie und signifikantes Explorationspotenzial in einer etablierten Bergbauregion.

Gleichzeitig bleibt das typische Risiko von Entwicklungsprojekten bestehen - insbesondere im Hinblick auf Finanzierung, Genehmigungen und Umsetzung.

Vor diesem Hintergrund könnte Tesoro Gold zu den Unternehmen zählen, die im Falle einer anhaltenden Goldstärke besonders stark von einer Neubewertung profitieren - vorausgesetzt, die nächsten operativen Meilensteine werden erfolgreich erreicht.

Quellen:

https://www.reuters.com/world/india/gold-steady-trumps-iran-deadline-keeps-markets-cautious-2026-04-07/

https://www.canadianminingreport.com/blog/gold-s-historic-slump-is-over-why-canadian-gold-stocks-are-poised-for-a-rebound-in-2026

https://tesorogold.com.au/



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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

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Enthaltene Werte: AU0000077208