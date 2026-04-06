Der nächste Goldboom als Katalysator: Kann Tesoro Gold von dem Bewertungsabschlag profitieren?

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Die steigenden Goldpreise rücken Entwicklerprojekte wieder stärker in den Fokus der Investoren. In diesem Umfeld positioniert sich Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) als vergleichsweise niedrig bewerteter Projektentwickler mit einem fortgeschrittenen Asset in Chile - und könnte damit zunehmend in den Blick des Marktes rücken.

Goldmarkt unterstützt Entwickler

Der Goldpreis bewegt sich weiterhin auf erhöhtem Niveau, getrieben durch geopolitische Unsicherheiten, Zinsperspektiven und eine robuste Nachfrage nach sicheren Anlagen. Für Projektentwickler bedeutet dies vor allem eines: verbesserte Wirtschaftlichkeit zukünftiger Minen.

Gerade Unternehmen, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden, profitieren überproportional von steigenden Preisen. Höhere Goldpreise wirken sich direkt auf die Projektbewertungen (NPV) und die Kapitalrendite aus. Gleichzeitig verbessert sich die Finanzierbarkeit neuer Minenprojekte, da Investoren verstärkt auf wachstumsorientierte Assets setzen.

El Zorro als zentrales Werttreiber-Projekt

Tesoro Gold treibt mit dem El Zorro Projekt in Nordchile ein großvolumiges Goldprojekt voran. Herzstück ist die Ternera-Lagerstätte mit einer Ressource von rund 1,82 Mio. Unzen Gold bei durchschnittlich etwa 1,1 g/t.

Das Projekt ist auf einen klassischen Tagebaubetrieb ausgelegt und profitiert von einfachen geologischen Strukturen sowie einer konventionellen Verarbeitungsmethode (CIP). Diese Kombination reduziert technische Risiken und spricht für eine vergleichsweise unkomplizierte Entwicklung.

Eine im Jahr 2025 veröffentlichte Scoping Study unterstreicht die wirtschaftliche Attraktivität: Geplant ist eine durchschnittliche Produktion von rund 110.000 Unzen Gold pro Jahr über die ersten neun Betriebsjahre. Die prognostizierten nachhaltigen Förderkosten (AISC) liegen bei etwa 1.216 US-Dollar je Unze.

Damit bewegt sich das Projekt im wettbewerbsfähigen Kostenbereich und weist gleichzeitig solide Margen auf - insbesondere im aktuellen Goldpreisumfeld.

Attraktive Infrastruktur und Standortvorteile

Ein wesentlicher Vorteil von El Zorro ist seine Lage. Das Projekt befindet sich nahe der chilenischen Küste, nur rund 15 Kilometer von Infrastruktur wie Häfen und Straßen entfernt. Strom- und Wasserversorgung sind ebenfalls in relativer Nähe vorhanden.

Im Vergleich zu hochgelegenen Andenprojekten bietet dieser Standort deutliche operative Vorteile. Niedrigere Höhenlagen erleichtern nicht nur die Logistik, sondern reduzieren auch Bau- und Betriebskosten.

Chile gilt zudem weiterhin als etablierte Bergbauregion mit klaren regulatorischen Rahmenbedingungen. Reformen zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren könnten die Entwicklung zusätzlicher Projekte weiter begünstigen.

Explorationspotenzial als zusätzlicher Hebel

Neben der bestehenden Ressource bietet Tesoro Gold erhebliches Explorationspotenzial. Das Projektgebiet erstreckt sich über einen mehr als 30 Kilometer langen mineralisierten Korridor.

Geologisch handelt es sich um ein sogenanntes "intrusion-related gold system", das in Chile bislang kaum erschlossen ist. Mehrere Zielgebiete entlang dieses Trends könnten zusätzliche Ressourcen liefern und langfristig die Produktionsbasis erweitern.

Laufende Bohrprogramme zielen darauf ab, sowohl die bestehende Ressource zu erweitern als auch neue Vorkommen zu identifizieren. Positive Bohrergebnisse könnten somit als wichtiger Kurstreiber fungieren.

Finanzkennzahlen und Bewertung

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 170 Mio. AUD bewegt sich Tesoro Gold aktuell deutlich unter vielen vergleichbaren Entwicklungsunternehmen.

Besonders auffällig ist die Bewertung auf Ressourcenbasis: Das Unternehmen wird mit etwa 80 AUD je Unze bewertet, während vergleichbare Unternehmen im Schnitt rund 180 AUD je Unze erreichen.

Auch auf NAV-Basis zeigt sich ein Abschlag. Analystenschätzungen sehen das Unternehmen aktuell bei etwa 0,3x NAV. Gleichzeitig deutet ein Szenario mit höheren Goldpreisen auf deutlich steigende Projektwerte hin.

Bei einem angenommenen Goldpreis von 5.000 US-Dollar je Unze könnten laut Modellrechnungen jährliche freie Cashflows von rund 340 Mio. AUD erzielt werden, bei einer Amortisationszeit der Investitionen von unter 1,5 Jahren.

Diese Hebelwirkung verdeutlicht die Sensitivität des Projekts gegenüber dem Goldpreis.

Strategische Investoren als Signal

Ein weiterer Aspekt ist die Beteiligung von Gold Fields, die rund 13% an Tesoro Gold halten.

Die Präsenz eines etablierten Goldproduzenten kann als Validierung der Projektqualität interpretiert werden. Gleichzeitig eröffnet sie perspektivisch strategische Optionen - etwa Kooperationen oder Übernahmeinteresse.

Fazit: Entwicklungschance mit Bewertungshebel

Tesoro Gold vereint mehrere Faktoren, die für Investoren im Rohstoffsektor relevant sind: ein fortgeschrittenes Projekt, solide Wirtschaftlichkeitskennzahlen, infrastrukturelle Vorteile und erhebliches Explorationspotenzial.

Der aktuelle Bewertungsabschlag im Vergleich zu Peers deutet darauf hin, dass ein Teil dieser Faktoren bislang nur begrenzt eingepreist ist. Fortschritte in der Projektentwicklung - etwa eine Machbarkeitsstudie oder Genehmigungen - könnten hier eine Neubewertung auslösen.

Gleichzeitig bleibt das Investment nicht ohne Risiken. Die Entwicklung hängt maßgeblich von Genehmigungsverfahren, Finanzierung und dem weiteren Verlauf des Goldpreises ab.

Vor diesem Hintergrund positioniert sich Tesoro Gold als klassischer Goldentwickler mit Hebel auf steigende Preise - und mit Potenzial für eine schrittweise Annäherung an die Bewertungen etablierter Wettbewerber.

Quellen:

https://res.cloudinary.com/investorhub/raw/upload/v1773027970/leaf-prod/59/documents/TSO.ASX_-_Tesoro_Gold_TSO_110koz_pa_Chilean_gold_developer_for_sub_A200m_mcap_pg8aoh.pdf



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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

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