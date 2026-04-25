UBS bleibt bullish auf Gold bis $6.200 - Warum Tesoro Gold trotz schwacher Produktion bei Newmont & Barrick überzeugt

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Rückläufige Fördermengen bei Branchengrößen wie Newmont und Barrick rücken den Goldmarkt zunehmend in ein neues Licht. Während kurzfristig steigende Kosten und sinkende Produktion die Margen belasten könnten, eröffnet sich gleichzeitig ein strukturelles Argument für höhere Goldpreise. In diesem Umfeld gewinnen Entwickler wie Tesoro Gold zunehmend an Bedeutung.

Sinkende Produktion bei Newmont belastet Ausblick

Der weltgrößte Goldproduzent Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) steht vor einem herausfordernden Jahr. Bereits 2025 zeigte sich ein klarer Rückgang der Fördermengen: Im vierten Quartal sank die Goldproduktion um rund 24 Prozent auf 1,45 Millionen Unzen. Für das Gesamtjahr lag der Rückgang bei etwa 14 Prozent auf 5,89 Millionen Unzen.

Auch für 2026 erwartet das Management einen weiteren Rückgang auf rund 5,26 Millionen Unzen. Hauptursachen sind Übergangsphasen bei wichtigen Minen wie Penasquito und Cadia sowie schwächere Beiträge aus Nevada Gold Mines und Pueblo Viejo. Zwar soll die neue Ahafo-North-Mine teilweise kompensieren, insgesamt bleibt der Trend jedoch negativ.

Parallel steigen die Kosten deutlich. Die All-in Sustaining Costs (AISC) sollen 2026 auf etwa 1.680 US-Dollar je Unze klettern - nach 1.358 US-Dollar im Vorjahr. Niedrigere Produktionsvolumina, höhere Abgaben sowie verschobene Investitionen treiben diese Entwicklung. Für Investoren bedeutet dies: Margendruck trotz eines historisch hohen Goldpreises.

Barrick: Ähnliche Trends bei fallender Produktion

Auch Barrick Mining Corporation (ISIN: CA0679011084) sieht sich mit rückläufigen Fördermengen konfrontiert. Im vierten Quartal 2025 sank die Produktion um rund 19 Prozent auf 871.000 Unzen. Auf Jahressicht ging die Förderung um etwa 17 Prozent auf 3,26 Millionen Unzen zurück.

Für 2026 erwartet Barrick eine Produktion zwischen 2,9 und 3,25 Millionen Unzen - ebenfalls ein verhaltener Ausblick. Ursachen sind unter anderem operative Einschränkungen wie die temporäre Stilllegung der Loulo-Gounkoto-Mine.

Damit zeigt sich ein klarer Branchentrend: Selbst große Produzenten kämpfen mit sinkenden Volumina und steigenden Kosten. Dies könnte mittelfristig zu einer Verknappung des Angebots führen - ein Faktor, der den Goldpreis strukturell stützen dürfte.

Makro-Bild: Angebot trifft auf strukturelle Nachfrage

Parallel zu diesen Entwicklungen bleibt die Nachfrage nach Gold robust. Zentralbanken bauen ihre Reserven weiter aus, während geopolitische Risiken und hohe Staatsverschuldung die Attraktivität des Edelmetalls als Absicherung stärken.

Die UBS hält daher trotz kurzfristiger Schwankungen an ihrem langfristigen Preisziel von bis zu 6.200 US-Dollar je Unze fest. In Kombination mit einer potenziell sinkenden Produktion auf Angebotsseite entsteht ein Umfeld, das grundsätzlich für höhere Preise spricht.

Tesoro Gold: Profiteur eines strukturellen Defizits

In genau diesem Marktumfeld rückt Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) stärker in den Fokus. Anders als etablierte Produzenten befindet sich das Unternehmen noch in der Entwicklungsphase - mit entsprechendem Hebel auf steigende Goldpreise.

Das El Zorro Projekt in Chile bildet die zentrale Grundlage. Die Ternera-Lagerstätte umfasst rund 1,82 Millionen Unzen Gold bei durchschnittlich 1,1 g/t . Geplant ist eine jährliche Produktion von etwa 110.000 Unzen über einen Zeitraum von rund zehn Jahren.

Die Wirtschaftlichkeit erscheint bereits bei konservativen Annahmen attraktiv. Mit Förderkosten von rund 1.216 US-Dollar je Unze bietet das Projekt erhebliches Margenpotenzial . In einem Szenario steigender Goldpreise - etwa in Richtung der UBS-Prognose - könnte sich dieser Hebel deutlich verstärken.

Besonders interessant wird Tesoro im Kontext sinkender globaler Produktion. Während große Produzenten ihre Fördermengen reduzieren oder stagnieren, könnten neue Projekte wie El Zorro künftig eine wichtigere Rolle im Angebot spielen.

Bewertung und Wachstumspotenzial

Ein weiterer Aspekt ist die Bewertung. Tesoro wird aktuell mit einem Enterprise Value von rund 80 US-Dollar je Unze bewertet und liegt damit deutlich unter dem Branchenschnitt von etwa 180 US-Dollar . Diese Diskrepanz reflektiert den Entwicklungsstatus, eröffnet aber auch Potenzial bei erfolgreicher Projektfortschreitung.

Hinzu kommt erhebliches Explorationspotenzial. Das Projektgebiet erstreckt sich über einen mehr als 30 Kilometer langen mineralisierten Korridor, der zusätzliche Ressourcenerweiterungen ermöglichen könnte.

Die Kombination aus skalierbarem Projekt, solider Kostenbasis und Explorationsoptionen macht Tesoro zu einem klassischen Hochbeta-Investment im Goldsektor.

Fazit: Angebotsrückgang könnte neue Chancen schaffen

Die aktuellen Entwicklungen bei Newmont und Barrick zeigen, dass selbst große Produzenten nicht immun gegen operative Herausforderungen sind. Sinkende Fördermengen und steigende Kosten könnten das Angebot verknappen und langfristig den Goldpreis stützen.

Für Investoren verschiebt sich damit der Fokus teilweise in Richtung Entwickler. Tesoro Gold bietet als Projektentwickler einen direkten Hebel auf steigende Preise und könnte in einem Umfeld struktureller Angebotsengpässe besonders profitieren.

Gleichzeitig bleiben die typischen Risiken eines Entwicklungsprojekts bestehen, insbesondere in Bezug auf Finanzierung, Genehmigungen und Umsetzung. Dennoch könnte genau diese Phase den größten Wertzuwachs bieten, sollte sich das Marktumfeld wie von vielen Analysten erwartet entwickeln.

Quellen:

https://www.msn.com/en-us/news/insight/ubs-sticks-to-6-200-gold-forecast-despite-iran-war-drag/gm-GM15362CC6?gemSnapshotKey=GM15362CC6-snapshot-1

Tesoro Gold site visit Morgans Research 2026

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-04/68235647-barrick-mining-aktie-die-zuendschnur-brennt-012.htm

https://www.zacks.com/stock/news/2897421/will-falling-gold-production-weigh-on-newmonts-fy26-performance

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