Der weltgrößte Goldproduzent Newmont hat mit starken Quartalszahlen positiv überrascht. Dennoch zeigt sich die Aktie nachbörslich schwach, was auf eine wachsende Skepsis im Markt hindeutet.Starke Zahlen treffen auf hohe Erwartungen Newmont hat im ersten Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der Gewinn je Aktie stieg von 1,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 3,0 US-Dollar und lag damit klar über den Prognosen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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