Wer fordert Siemens E. heraus: Intel: EPS explodiert, Newmont: Ölpreis könnte belasten & SAP: So gerade noch

Während Anleger bei Newmont in erster Linie auf die Entwicklung des Goldpreises schauen, spielt der Ölpreis mittlerweile auch eine Rolle bei einem der Goldproduzenten der Welt. Wie sollten Anleger reagieren?Stromduell der Giganten: Wer fordert Siemens Energy wirklich heraus? Der Wettbewerb rund um Siemens Energy ist heute breiter und fragmentierter als je zuvor. Während klassische Rivalen wie GE Vernova und Mitsubishi Heavy Industries vor allem im margenstarken Turbinengeschäft direkt konkurrieren, greifen andere Player gezielt einzelne Wertschöpfungsstufen an. Hitachi Energy dominiert bei Hochspannungsnetzen und HVDC-Technologie, Schneider Electric punktet bei Software und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran