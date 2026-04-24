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Markus Weingran
24.04.2026 15:27 Uhr
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Wer fordert Siemens E. heraus: Intel: EPS explodiert, Newmont: Ölpreis könnte belasten & SAP: So gerade noch

Während Anleger bei Newmont in erster Linie auf die Entwicklung des Goldpreises schauen, spielt der Ölpreis mittlerweile auch eine Rolle bei einem der Goldproduzenten der Welt. Wie sollten Anleger reagieren?Stromduell der Giganten: Wer fordert Siemens Energy wirklich heraus? Der Wettbewerb rund um Siemens Energy ist heute breiter und fragmentierter als je zuvor. Während klassische Rivalen wie GE Vernova und Mitsubishi Heavy Industries vor allem im margenstarken Turbinengeschäft direkt konkurrieren, greifen andere Player gezielt einzelne Wertschöpfungsstufen an. Hitachi Energy dominiert bei Hochspannungsnetzen und HVDC-Technologie, Schneider Electric punktet bei Software und …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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