All for One Group steht vor einem tiefgreifenden Einschnitt. Während das operative Geschäft unter der schwachen Konjunktur, Projektverschiebungen und hohen Restrukturierungskosten leidet, hat VINCI Energies ein freiwilliges Übernahmeangebot für den SAP-Dienstleister angekündigt. Der Angebotspreis von 67,50 Euro je Aktie entspricht einem Aufschlag von mehr als 95 Prozent auf den letzten unbeeinflussten Schlusskurs. Damit rückt für Anleger weniger die schwache Neunmonatsbilanz als vielmehr die Frage in den Mittelpunkt, ob das Übernahmeangebot erfolgreich abgeschlossen wird und die All-for-One-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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