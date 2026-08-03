NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 139 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall erhöhte die Schätzungen für die operativen Ergebnisse des Bau- und Infrastrukturkonzerns um rund drei Prozent. Sie begründete dies in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Erwartungen höherer Margen im Geschäft mit Konzessionen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 16:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000125486
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 16:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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