Tesoro Gold treibt El Zorro in Richtung Entwicklung voran, während Bohrungen hochgradige Erweiterungen liefern

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Explorer bringt chilenisches Goldprojekt in die Machbarkeitsphase und erweitert gleichzeitig das Distriktpotenzial

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) erhöht das Tempo beim El-Zorro-Projekt in Chile und meldet starke Bohrergebnisse sowie die Entscheidung, das Projekt direkt in eine definitive Machbarkeitsstudie zu überführen - ein Schritt, der den Weg zur Produktion beschleunigen könnte.

Das jüngste Quartalsupdate des Unternehmens hebt eine Kombination aus hochgradigen Goldabschnitten, wachsendem Explorationspotenzial und Fortschritten bei technischen Arbeiten hervor und positioniert El Zorro als eine sich entwickelnde Gold-Story im mittleren Segment in Südamerika.

Im Mittelpunkt steht die Lagerstätte Ternera, wo laufende Bohrungen die Mineralisierung über die Grenzen früherer Minenplanungsannahmen hinaus erweitern. Jüngste Ergebnisse bestätigten Goldvererzungen deutlich unterhalb der in einer Scoping-Studie aus dem Jahr 2025 definierten Tagebaugrube, einschließlich Gehalten von über 27 Gramm pro Tonne in der Tiefe.

Diese Resultate sind bedeutsam, da sie darauf hindeuten, dass die Lagerstätte sowohl seitlich als auch in der Tiefe weiterhin offen ist und somit das Potenzial für eine größere Ressourcengrundlage als bislang angenommen besteht. Die Bohrungen haben nun Mineralisierung in etwa 400 Metern Einfallen nachgewiesen, was die geologische Kontinuität untermauert und weiteres Ressourcenwachstum unterstützt.

Neben der Ressourcenerweiterung treibt Tesoro auch Infill-Bohrungen voran, die darauf abzielen, die Zuverlässigkeit der bestehenden Mineralressourcen zu erhöhen. Rund 80% dieses Programms sind bereits abgeschlossen, wobei mehrere Abschnitte konsistente Gehalte über die Lagerstätte hinweg zeigen. Diese Arbeiten bilden die Grundlage für künftige Reservenschätzungen und sind ein zentraler Bestandteil von Ingenieur- und Minenplanungsstudien.

Auf übergeordneter Ebene positioniert das Unternehmen El Zorro zunehmend als Distriktchance und nicht nur als einzelne Lagerstätte. Eine kürzlich abgeschlossene luftgestützte geophysikalische Untersuchung hat den identifizierten goldführenden Korridor auf mehr als 40 Kilometer erweitert und zusätzliche strukturelle Ziele sowie Intrusionen für Folgebohrungen aufgezeigt.

Dieses regionale Potenzial soll durch ein eigenständiges 12.000-Meter-Explorationsbohrprogramm erschlossen werden, das mit dem Abschluss der Infill-Arbeiten an Dynamik gewinnen dürfte. Erste Bodenprobenahmen über mehrere Zielgebiete hinweg haben bereits geochemische Anomalien entlang bekannter mineralisierter Strukturen identifiziert, was auf mögliche weitere Entdeckungen hindeutet.

Während Explorationserfolge ein zentraler Treiber bleiben, dürfte Tesoro's strategische Ausrichtung auf die Projektentwicklung für Investoren noch stärker ins Gewicht fallen. Nach einer Reihe technischer Vergleichsstudien hat sich das Unternehmen entschieden, direkt in eine definitive Machbarkeitsstudie (DFS) überzugehen und eine vorgelagerte Vor-Machbarkeitsphase zu überspringen.

Die DFS konzentriert sich auf ein vereinfachtes Entwicklungskonzept mit einem einzelnen Tagebau, der eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von rund 3 Millionen Tonnen pro Jahr speist. Interne Studien deuten auf eine potenzielle Produktion von mehr als 110.000 Unzen Gold jährlich hin, wobei diese Annahmen noch weiterer technischer Validierung bedürfen.

Ein wesentlicher Vorteil dieses Ansatzes ist die mögliche Verkürzung des gesamten Entwicklungszeitplans: Die Fertigstellung der DFS wird bis Ende 2026 angestrebt, gefolgt von einer Investitionsentscheidung kurz darauf. Parallel dazu laufen Umweltbasisstudien, die als Grundlage für Genehmigungsanträge in Chile dienen sollen, wobei sich das Genehmigungsverfahren voraussichtlich bis 2027 erstreckt.

Finanziell scheint das Unternehmen gut aufgestellt, um diese Pläne umzusetzen. Zum Quartalsende verfügte Tesoro über liquide Mittel in Höhe von 22,6 Millionen australischen Dollar und keine Schulden, während weiterhin Kapital in Bohrprogramme, technische Studien und Genehmigungsprozesse investiert wird.

Strategisch versucht Tesoro, kurzfristige Fortschritte in der Projektentwicklung mit langfristigem Explorationspotenzial zu verbinden. Die Kombination aus Ressourcenwachstum, Distrikt-Exploration und fortschreitenden Ingenieurstudien könnte die Attraktivität des Projekts erhöhen - insbesondere vor dem Hintergrund eines Goldmarktes, der neue Angebotsquellen weiterhin unterstützt.

Gleichzeitig bestehen die für Projekte in diesem Stadium typischen Risiken. Die Produktionsaussichten basieren teilweise auf abgeleiteten Ressourcen mit geringerer geologischer Sicherheit, und die wirtschaftliche Tragfähigkeit hängt letztlich von den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie, den Investitionskosten und den Genehmigungszeiträumen ab. Zudem erhöht die parallele Umsetzung mehrerer Arbeitsstränge die operative Komplexität.

Dennoch deutet die Fähigkeit des Unternehmens, kontinuierlich starke Bohrergebnisse zu liefern und gleichzeitig technische Studien voranzutreiben, auf zunehmende operative Fortschritte hin. Die Entscheidung, den Studienprozess zu straffen, könnte zudem ein wachsendes Vertrauen des Managements in die Projektgrundlagen widerspiegeln.

Mit Blick nach vorn dürften Investoren insbesondere auf kurzfristige Kurstreiber achten, darunter weitere Analyseergebnisse aus Erweiterungs- und Explorationsbohrungen, den Abschluss des Infill-Programms sowie Fortschritte innerhalb der DFS-Arbeiten. Auch Genehmigungen und Infrastrukturplanung werden entscheidend sein, wenn sich das Projekt einer möglichen Bauentscheidung nähert.

Während die Exploration weiterhin das Ausmaß des Systems vergrößert und die Entwicklungsstudien an Tempo gewinnen, positioniert Tesoro Gold El Zorro zunehmend als Projekt, das sich innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate von einem Explorationserfolg zu einer klar definierten Entwicklungschance entwickeln könnte

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03081849-6A1321731&v=undefined

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Tesoro Gold

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