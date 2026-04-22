Gold trotz geopolitischer Schwäche im Aufwärtstrend? UBS bleibt optimistisch - Tesoro Gold und Barrick im Fokus

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Die Großbank UBS hält trotz geopolitischer Unsicherheiten und kurzfristiger Preisschwäche an ihrem ambitionierten Goldpreisziel von bis zu 6.200 US-Dollar je Unze fest. Während der Konflikt zwischen den USA und Iran bislang nicht die erwartete nachhaltige Safe-Haven-Rally ausgelöst hat, sehen Analysten weiterhin starke strukturelle Treiber. Für Investoren rücken dabei neben Branchengrößen wie Barrick zunehmend auch Entwickler wie Tesoro Gold in den Mittelpunkt.

Makro-Umfeld: Zwischen Risikoaversion und struktureller Nachfrage

Gold reagiert aktuell sensibel auf geopolitische Schlagzeilen. Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Iran-Konflikt führten zuletzt zu einem stärkeren US-Dollar und belasteten den Goldpreis. Kapital floss kurzfristig in risikoreichere Anlageklassen ab.

Dennoch bleibt das größere Bild konstruktiv. UBS verweist auf strukturelle Faktoren wie steigende Staatsverschuldung, Inflationsrisiken und eine mögliche Abschwächung des globalen Wachstums. Gerade in einem solchen Umfeld gewinnt Gold traditionell an Bedeutung als Absicherung gegen monetäre Risiken. Hinzu kommt eine weiterhin robuste Nachfrage durch Zentralbanken.

UBS bestätigt langfristigen Aufwärtstrend

Trotz der jüngsten Seitwärtsbewegung bekräftigt UBS ihr Szenario eines Goldpreises von 5.900 bis 6.200 US-Dollar bis Ende 2026. Kurzfristige Rücksetzer werden dabei als taktische Bewegungen interpretiert, während die fundamentale Nachfrage intakt bleibt.

Sollte sich der geopolitische Konflikt verschärfen oder die Inflation durch steigende Energiepreise anziehen, könnte sich die Aufwärtsdynamik sogar beschleunigen. Umgekehrt würde eine Entspannung den Anstieg eher verzögern als verhindern.

Barrick als Cashflow-Maschine - aber begrenzter Hebel

Große Produzenten wie Barrick Mining Corporation (ISIN: CA0679011084) profitieren bereits deutlich vom hohen Goldpreis. Das Unternehmen erzielt aktuell Margen von rund 70 Prozent und konnte 2025 den freien Cashflow auf 3,9 Milliarden US-Dollar steigern.

Diese operative Stärke macht Barrick zu einem stabilen Investment im Goldsektor. Allerdings ist der Hebel auf weiter steigende Goldpreise im Vergleich zu Entwicklern naturgemäß begrenzter, da ein Großteil des operativen Potenzials bereits realisiert wird.

Tesoro Gold: Deutlich stärkerer Hebel auf den Goldpreis

Deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient im aktuellen Umfeld Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208), ein Goldentwickler mit Fokus auf Chile. Während Produzenten wie Barrick bereits hohe Margen erzielen, befindet sich Tesoro noch in einer Phase, in der steigende Goldpreise direkten Einfluss auf die Projektbewertung haben.

Das zentrale Asset ist das El Zorro Projekt, insbesondere die Ternera-Lagerstätte mit einer Ressource von rund 1,82 Millionen Unzen Gold bei durchschnittlich 1,1 g/t . Die geplante Produktion liegt bei etwa 110.000 Unzen jährlich über eine initiale Laufzeit von rund zehn Jahren.

Besonders relevant im aktuellen Marktumfeld ist die Kostenstruktur. Die Scoping Study weist Förderkosten von rund 1.216 US-Dollar je Unze aus . Bei einem Goldpreis nahe 5.000 US-Dollar ergibt sich damit ein erheblicher operativer Hebel. Steigt der Goldpreis weiter in Richtung der UBS-Prognose, würde sich dieser Effekt entsprechend verstärken.

Noch deutlicher wird das Potenzial auf Cashflow-Ebene. Laut Analystenschätzungen könnte das Projekt bei einem Goldpreis von rund 5.000 US-Dollar jährliche freie Cashflows von etwa 340 Millionen australischen Dollar generieren, bei einer Amortisationsdauer von unter 1,5 Jahren . Das unterstreicht die Sensitivität des Projekts gegenüber dem Goldpreis.

Exploration und Bewertung als zusätzliche Treiber

Neben der Basiswirtschaftlichkeit bietet Tesoro weiteres Potenzial durch Exploration. Das Projektgebiet erstreckt sich über einen mehr als 30 Kilometer langen mineralisierten Korridor mit mehreren Zielzonen. Dies eröffnet die Möglichkeit, die bestehende Ressource signifikant zu erweitern und die Minenlaufzeit zu verlängern.

Gleichzeitig erscheint die Bewertung im Branchenvergleich niedrig. Mit einem Enterprise Value von rund 80 US-Dollar je Unze liegt Tesoro deutlich unter dem Peer-Durchschnitt von etwa 180 US-Dollar . Diese Diskrepanz könnte sich im Zuge weiterer Projektfortschritte - etwa einer Machbarkeitsstudie oder Genehmigungen - reduzieren.

Ein zusätzlicher Faktor ist die strategische Beteiligung von Gold Fields, die rund 13 Prozent der Anteile hält. Dies wird von Marktbeobachtern häufig als Indikator für die Qualität des Projekts gewertet und könnte langfristig auch Übernahmefantasien stützen.

Standortvorteile in Chile

Ein oft unterschätzter Aspekt ist der Standort. Das El Zorro Projekt liegt in Chile, einer etablierten Bergbauregion mit gut ausgebauter Infrastruktur. Die Nähe zu Küste, Energieversorgung und Arbeitskräften reduziert potenzielle Entwicklungsrisiken deutlich.

Zudem gilt Chile weiterhin als investorenfreundliche Jurisdiktion, insbesondere im Vergleich zu anderen rohstoffreichen Regionen. Politische Initiativen zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren könnten zusätzliche Impulse liefern.

Fazit: Tesoro als Hochbeta-Play auf Gold

Die UBS-Prognose eines deutlich steigenden Goldpreises rückt den gesamten Sektor in den Fokus. Während etablierte Produzenten wie Barrick stabile Cashflows liefern, bieten Entwickler wie Tesoro Gold einen deutlich stärkeren Hebel auf steigende Preise.

Das El Zorro Projekt kombiniert eine solide Kostenbasis mit erheblichem Explorationspotenzial und einer aktuell moderaten Bewertung. Gleichzeitig bleiben die typischen Risiken eines Entwicklungsprojekts bestehen - insbesondere in Bezug auf Genehmigungen, Finanzierung und Umsetzung.

Im aktuellen Marktumfeld könnte Tesoro jedoch genau jene Kombination aus Wachstumspotenzial und Hebelwirkung bieten, die Investoren im Goldsektor suchen.

Quellen:

https://www.reuters.com/world/india/gold-steady-trumps-iran-deadline-keeps-markets-cautious-2026-04-07/

https://www.canadianminingreport.com/blog/gold-s-historic-slump-is-over-why-canadian-gold-stocks-are-poised-for-a-rebound-in-2026

https://tesorogold.com.au/

https://www.bnnbloomberg.ca/press-releases/2026/04/07/gold-approaches-4700-and-the-shovels-are-already-moving-construction-stage-producers-race-to-capture-the-supply-gap/

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