Edelmetalle im Aufwind - Barrick, Newmont, Pan American Silver und Tesoro Gold im Fokus

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Steigende Edelmetallpreise und finanzstarke Großkonzerne schärfen das Interesse der Investoren an der nächsten Generation von Goldentwicklern

Ein volatiles makroökonomisches Umfeld hält Gold im Fokus

Die Goldmärkte im Jahr 2026 waren eher von starken Schwankungen als von einem klaren Trend geprägt. Die Preise stiegen im Januar aufgrund geopolitischer Spannungen und eines schwächeren US-Dollars auf Rekordhöhen von rund 5.600 USD je Unze, bevor sie infolge geldpolitischer Straffungen und Gewinnmitnahmen wieder unter 4.500 USD fielen. Trotz dieser Volatilität bleibt Gold strukturell auf einem erhöhten Niveau.

Die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützt weiterhin den Markt. Ereignisse wie Spannungen im Nahen Osten und Störungen auf den Energiemärkten haben wiederholt zu verstärkten Kapitalzuflüssen in Gold geführt. Selbst bei zwischenzeitlichen Rücksetzern hält sich das Metall deutlich über historischen Durchschnittswerten und schafft damit ein unterstützendes Umfeld für Produzenten und Entwickler gleichermaßen.

Rekord-Cashflows unterstreichen die Stärke des Sektors

Die Berichtssaison hat erneut gezeigt, wie stark der Bergbausektor von diesen Preisniveaus profitiert. Pan American Silver (ISIN: CA6979001089) erzielte 2025 Rekordergebnisse, darunter 554 Mio. USD operativer Cashflow allein im vierten Quartal und mehr als 1,1 Mrd. USD freier Cashflow im Gesamtjahr. Umsatz und Gewinn erreichten neue Höchststände, gestützt durch disziplinierte Kostenkontrolle und hohe realisierte Preise.

Dieser starke Cashflow schlägt sich direkt in steigenden Aktionärsrenditen nieder. Pan American erhöhte seine Dividende im dritten Quartal in Folge und hält gleichzeitig eine Liquidität von über 1,3 Mrd. USD zur Finanzierung von Wachstumsprojekten vor. Auch die Produktion soll wachsen, wobei für 2026 ein Anstieg der Silberförderung um rund 14% erwartet wird.

Die Botschaft ist klar: Bei den aktuellen Preisniveaus sind Edelmetallproduzenten nicht nur profitabel - sie generieren überschüssiges Kapital.

Große Produzenten bleiben dominierend - stehen aber vor Herausforderungen

Die Branchenführer Barrick Mining Corporation (ISIN: CA06849F1080) und Newmont Corporation (ISIN: CA06849F1080) prägen weiterhin den Sektor. Beide Unternehmen konnten starke Kursgewinne verzeichnen und legten im vergangenen Jahr jeweils um mehr als 100% zu, unterstützt durch hohe Goldpreise und robuste Cashflows.

Barrick überzeugt mit einer Pipeline großvolumiger Projekte wie Goldrush und Reko Diq sowie einer starken Bilanz mit 6,7 Mrd. USD an liquiden Mitteln. 2025 erzielte das Unternehmen 7,7 Mrd. USD operativen Cashflow und schüttete 2,4 Mrd. USD an die Aktionäre aus.

Newmont hingegen konzentriert sich auf Portfolio-Optimierung und Bilanzstärkung. Das Unternehmen generierte 10,3 Mrd. USD operativen Cashflow und reduzierte seine Verschuldung deutlich. Eine disziplinierte Kapitalallokation und der Fokus auf Tier-1-Assets stehen im Zentrum der Strategie.

Dennoch stehen beide Unternehmen vor ähnlichen Herausforderungen: sinkende Produktion und steigende Kosten. Barricks Goldproduktion ging 2025 um 17% zurück, bei Newmont waren es 14 %. Gleichzeitig steigen die sogenannten All-in Sustaining Costs branchenweit an - ein Ergebnis von Inflationsdruck und geringeren Fördermengen.

Angebotsverknappung zeichnet sich ab

Die Kombination aus hohen Preisen, starken Cashflows und rückläufiger Produktion deutet auf ein enger werdendes Angebot hin. Zwar investieren große Produzenten weiterhin in Expansionen und neue Projekte, doch die Umsetzungszeiträume sind lang und der Kapitalbedarf bleibt hoch.

Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick des Marktes zunehmend auf die Projektpipeline. Investoren suchen gezielt nach Lagerstätten, die neue Produktionsmengen in einen angespannten Markt bringen können - insbesondere solche mit geringerem Kapitalbedarf, einfacher Geologie und kürzeren Entwicklungszeiten.

Entwickler gewinnen in einem Hochpreisumfeld an Bedeutung

Steigende Goldpreise verbessern die Wirtschaftlichkeit von Entwicklungsprojekten erheblich. Vorhaben, die bei niedrigeren Preisannahmen noch grenzwertig erschienen, weisen nun attraktive Margen und kürzere Amortisationszeiten auf.

Diese Entwicklung zeigt sich auch in Bewertungskennzahlen. Entwickler mit definierten Ressourcen und klaren Entwicklungsstrategien werden häufig unter ihrem inneren Wert gehandelt - insbesondere gemessen an EV/Ressource und P/NAV. Mit der Rückkehr von Kapital in den Sektor rücken diese Bewertungsabschläge zunehmend in den Fokus.

Tesoro Gold: Positionierung für den nächsten Produktionszyklus

Vor diesem Hintergrund entwickelt sich Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) zu einem interessanten Beispiel für einen Entwickler, der gut zu den aktuellen Marktdynamiken passt. Das Unternehmen treibt das El-Zorro-Projekt in Chile voran und strebt eine erste Produktion bis 2029 mit einer erwarteten Jahresförderung von rund 110.000 Unzen an.

Das Projekt zeichnet sich durch eine Kombination aus Größe und Einfachheit aus. El Zorro verfügt über eine Ressource von etwa 1,8 Mio. Unzen bei einem Gehalt von 1,1 g/t und unterstützt einen konventionellen Tagebaubetrieb mit geschätzten All-in Sustaining Costs von rund 1.200 USD je Unze.

Auch die Infrastruktur ist ein entscheidender Vorteil. Die Nähe zur chilenischen Küste ermöglicht Zugang zu Energie-, Wasser- und Transportnetzen und reduziert so den Kapitalbedarf. Die Investitionskosten vor Produktionsbeginn werden auf etwa 248 Mio. USD geschätzt - vergleichsweise niedrig im globalen Kontext.

Der Bergbaustandort Chile bietet zusätzliche Sicherheit: ein stabiles regulatorisches Umfeld, keine staatlichen Goldabgaben und effiziente Genehmigungsverfahren mit durchschnittlichen Zeiträumen von rund 18 Monaten.

Bewertung und strategische Positionierung

Aus Bewertungssicht wird Tesoro derzeit mit einem deutlichen Abschlag gegenüber vergleichbaren Entwicklern gehandelt. Kennzahlen wie EV/Ressource und P/NAV deuten darauf hin, dass der Markt die Projektökonomie und Standortvorteile noch nicht vollständig einpreist.

Wichtig ist zudem, dass das Unternehmen vor mehreren entscheidenden Meilensteinen steht. Eine endgültige Machbarkeitsstudie wird für 2026 erwartet, gefolgt von einer möglichen finalen Investitionsentscheidung kurz danach. Solche Ereignisse fungieren häufig als Wendepunkte für eine Neubewertung von Entwicklungsunternehmen.

Die Beteiligung eines strategischen Investors wie Gold Fields liefert zusätzlich externe Validierung und stärkt das Vertrauen in die Qualität des Projekts und dessen Entwicklungsperspektiven.

Von cashstarken Großkonzernen zur nächsten Wachstumswelle

Der aktuelle Zyklus verdeutlicht eine bekannte Dynamik im Bergbausektor: Während etablierte Produzenten Rekord-Cashflows erzielen, aber Schwierigkeiten haben, ihre Produktion auszuweiten, verlagert sich der Fokus auf die nächste Generation von Projekten.

Für Investoren ergibt sich daraus eine zweigleisige Chance: kurzfristige Cashflows durch große Produzenten und langfristiges Wachstum durch Entwickler. Unternehmen, die beide Aspekte verbinden können - skalierbare Ressourcen, überschaubare Investitionskosten und klare Zeitpläne - dürften zunehmend in den Mittelpunkt rücken.

In einem Markt, der von hohen Goldpreisen und begrenztem Angebotswachstum geprägt ist, positionieren Projekte wie El Zorro Tesoro Gold innerhalb dieser aufkommenden Entwicklung klar vorteilhaft.

Quellen:

https://www.tradingview.com/news/zacks:22bb5bc1b094b:0-barrick-mining-vs-newmont-which-gold-giant-is-shining-brighter/#:~:text=The%20company%20anticipates%20gold%20production,higher%20unit%20costs%20in%202026.

https://panamericansilver.com/news/pan-american-silver-reports-record-fourth-quarter-and-full-year-2025-financial-results-record-cash-flow-from-operations-of-554-million-in-the-fourth-quarter-dividend-increased-by-29/

https://tesorogold.com.au/

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Enthaltene Werte: CA6979001089,CA06849F1080,AU0000077208