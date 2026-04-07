Ein Projekt, ein hohes Risiko - so sehen manche Anleger Rohstoffaktien, die ihren Fokus auf ein einziges Projekt oder eine einzige Mine legen. Und von diesen Firmen gibt es jede Menge auf dem Kurszettel. Das hat zwar auch manche Vorteile, aber ist nicht für jeden Anlegertypen geeignet. Zumal nicht jeder Investor die Zeit hat, breit in verschiedene Aktien zu investieren, um sein Risiko zu reduzieren. Eine Alternative sind breit diversifizierte Unternehmen, die sich in allen Bereichen des Rohstoffspektrums finden lassen. Vom großen, weltweit aktiven Miner bis zum cleveren Junior-Explorer. Deshalb nehmen wir heute die Aktien von Glencore, Avrupa Minerals und Pan American Silver unter die Lupe.Den vollständigen Artikel lesen ...
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