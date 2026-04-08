Rohstoff-Investoren setzen im volatilen Marktumfeld wieder stärker auf sichere Häfen und reduzieren so ihre Risiken. Während etablierte Produzenten wie Pan American Silver ihre Marktstellung durch den Betrieb großer Minen in Nord- und Südamerika festigen und dabei steigende Silber- und Goldpreise für sich optimal ausnutzen, hat sich auf der Finanzierungsebene das Royalty-Modell bewährt. Branchenführer wie Franco-Nevada demonstrieren seit Jahrzehnten, wie man durch ein breit gestreutes Portfolio an Lizenzgebühren kontinuierliche Cashflows generiert, ohne die Risiken des aktiven Bergbaus tragen zu müssen. In derselben strategischen Nische operiert Globex Mining mit einem Bestand von über 270 Projekten und 107 Royalties, wobei das Unternehmen konsequent auf politisch sichere Jurisdiktionen wie Kanada und die USA setzt. Durch die Kombination aus einer hohen Cash-Position, Beteiligungen an Partnerunternehmen wie Pan American Silver und der stetigen Generierung neuer Lizenzen zeigt sich ein klares Profil: Globex Mining agiert wie Franco-Nevada im Kleinformat und bietet Anlegern so einerseits Stabilität und andererseits Wachstumschancen. Da der agile Projektgenerator selbst bei kritischen Metallen wie Antimon mitmischt, sollten sich Investoren das Unternehmen näher ansehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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