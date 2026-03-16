Kupfer kurz vor $6: Warum dieser €9,5-Millionen-Explorer kurz vor dem Bohrstart plötzlich extrem spannend wird

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Wenn Sie lange genug im Rohstoffsektor aktiv sind, kennen Sie diesen Moment. Der Moment kurz bevor eine Explorationsstory explodiert.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Domestic Metals Corp. veröffentlicht.

Der Moment, in dem das Puzzle langsam zusammenpasst -

Geologie, historische Bohrungen, neue Daten, starke Metallgehalte -

und plötzlich erkennen Investoren, dass ein kleines Explorationsunternehmen möglicherweise auf etwas viel Größerem sitzt.

Genau dieser Moment scheint sich gerade bei Domestic Metals (WKN: A414WF | Symbol: 03E0) abzuzeichnen.

Denn während Kupfer weltweit Richtung $6 pro Pfund steigt und große Bergbaukonzerne verzweifelt nach neuen Lagerstätten suchen, arbeitet das Unternehmen im Hintergrund daran, die finalen Bohrziele für sein Smart-Creek-Projekt in Montana zu definieren.

Und jetzt kommt die entscheidende Nachricht:

Domestic Metals hat gerade ein umfangreiches IP-Geophysikprogramm abgeschlossen, das genau dafür entwickelt wurde, den Kern eines großen Kupfersystems zu lokalisieren, das bereits von einem der größten Bergbaukonzerne der Welt angebohrt wurde.

Die Rede ist von Rio Tinto.



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Rio Tinto hat hier bereits gebohrt - und das ist kein Zufall

Einer der einfachsten und zuverlässigsten Grundsätze im Rohstoffsektor lautet:

Folge den Majors.

Unternehmen wie Rio Tinto investieren jedes Jahr Milliarden in die Suche nach neuen Lagerstätten.

Sie untersuchen tausende Projekte.

Die meisten davon verwerfen sie.

Wenn ein Major jedoch über mehrere Jahre hinweg bohrt und anschließend einen Projektanteil behält, ist das ein klares Signal.

Genau das ist bei Smart Creek passiert.

Rio Tinto hat auf dem Projekt 26 Bohrlöcher niedergebracht, um ein porphyrisches Kupfersystem zu untersuchen.

Dabei wurden bereits beachtliche Ergebnisse erzielt.

Unter anderem:

109,7 Meter mit 0,75% Kupfer

einschließlich

80,7 Meter mit 0,97% Kupfer

16,7 Meter mit 2,25% Kupfer

Das sind keine Zufallstreffer.

Das sind klassische Porphyr-Signaturen, wie sie häufig am Rand großer Kupfersysteme auftreten.

Noch interessanter ist jedoch eine andere Tatsache:

Rio Tinto behielt 40% am Projekt.

Große Bergbaukonzerne behalten keine Beteiligungen an Projekten, die sie für wertlos halten.

Die neue Geophysik könnte genau zeigen, wo das Herz des Systems liegt

Genau hier kommt die aktuelle Meldung von Domestic Metals ins Spiel.

Das Unternehmen hat eine 26 Kilometer lange IP-Geophysikmessung durchgeführt.

IP-Geophysik gehört zu den wichtigsten Werkzeugen bei der Suche nach großen Kupfersystemen.

Denn sie kann:

Sulfidkonzentrationen im Untergrund sichtbar machen

hydrothermale Alterationszonen identifizieren

Strukturen erkennen, die auf ein Porphyrzentrum hinweisen

Mit anderen Worten:

Diese Technologie hilft Geologen dabei, den Motor einer Lagerstätte zu lokalisieren.

Domestic Metals kombiniert diese neuen Daten jetzt mit:

historischen Rio-Tinto-Bohrungen

geologischer Kartierung

geochemischen Analysen

struktureller Modellierung

um ein präzises 3D-Modell des Smart-Creek-Systems zu erstellen.

Und dieses Modell soll eines erreichen:

Die wahrscheinlichsten Bohrziele für eine große Entdeckung definieren.

Die Oberflächengehalte haben bereits für Aufsehen gesorgt

Die Geophysik ist nur ein Teil der Story.

Denn bereits das Oberflächenprogramm des Unternehmens hat außergewöhnliche Ergebnisse geliefert.

Unter anderem:

102 g/t Gold

74,7 g/t Gold

23,1% Kupfer

19,65% Kupfer

3.810 g/t Silber

Solche Werte sieht man selten.

Vor allem nicht bei einem Explorer mit einer Bewertung von rund €9,5 Millionen.

Noch wichtiger ist jedoch, was diese Ergebnisse geologisch bedeuten.

Sie zeigen, dass Smart Creek nicht nur ein einzelnes Ziel darstellt.

Geologen gehen inzwischen davon aus, dass das Projekt mehrere Mineralisierungstypen beherbergt:

Porphyr-Kupfersysteme

Skarn-Mineralisierung

Carbonate-Replacement-Deposits (CRD)

epithermale Gold-Silber-Systeme

Wenn mehrere dieser Systeme gleichzeitig auftreten, deutet das oft auf ein großes, langlebiges hydrothermales System hin.

Und genau solche Systeme haben historisch einige der größten Lagerstätten der Welt hervorgebracht.

Montana: Eine der produktivsten Kupferregionen Nordamerikas

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Standort.

Das Smart-Creek-Projekt liegt in Montana, einer Region mit einer langen Bergbaugeschichte.

Nur wenige Kilometer entfernt befindet sich der legendäre Butte-Mining-District.

Dieser Distrikt hat historisch produziert:

über 22 Milliarden Pfund Kupfer

und zählt damit zu den wichtigsten Kupferregionen der USA.

Smart Creek liegt auf derselben geologischen Strukturzone.

Mit ähnlichen Gesteinstypen.

Und vergleichbaren mineralischen Signaturen.

Mit anderen Worten:

Die geologische Umgebung ist bewährt.

Der Kupfermarkt steht vor einem strukturellen Defizit

Währenddessen verändert sich auch das globale Umfeld für Kupfer dramatisch.

Der Preis nähert sich aktuell $6 pro Pfund.

Und mehrere Faktoren treiben diese Entwicklung:

Ausbau von KI-Rechenzentren

Elektrifizierung der Weltwirtschaft

massive Stromnetz-Investitionen

Elektrofahrzeuge

erneuerbare Energien

All diese Technologien benötigen enorme Mengen Kupfer.

Gleichzeitig werden weltweit immer weniger große Kupferlagerstätten entdeckt.

Viele Analysten sprechen inzwischen von einem kommenden Kupfer-Superzyklus.

Und genau in solchen Phasen können neue Entdeckungen besonders schnell bewertet werden.

Der nächste große Katalysator: die Bohrungen im April

Die wichtigste Phase der Story steht jetzt unmittelbar bevor.

Domestic Metals plant den Start eines Diamantbohrprogramms Mitte April 2026.

Bis dahin werden alle neuen Daten in ein finales Zielmodell integriert.

Das bedeutet:

Wenn die Bohrgeräte anrollen, wissen die Geologen bereits ziemlich genau, wo sie suchen müssen.

Und im Explorationssektor kann ein einziges Bohrloch alles verändern.

Warum der Markt diese Story noch kaum wahrnimmt

Trotz der zunehmenden Datenbasis liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens weiterhin bei nur etwa €9,5 Millionen.

Im Rohstoffsektor gilt das als klassische Frühphasenbewertung.

Doch wenn man sich die Zutaten ansieht, erkennt man schnell, warum einige Investoren aufmerksam werden:

historische Bohrungen eines Major-Konzerns

starke Oberflächengehalte

mehrere Mineralisierungssysteme

neue geophysikalische Zieldefinition

ein bevorstehendes Bohrprogramm

Solche Kombinationen haben in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass kleine Explorer sehr schnell neu bewertet wurden.

Fazit: Die Bühne für den entscheidenden Moment ist vorbereitet

Domestic Metals (WKN: A414WF | Symbol: 03E0) hat einen wichtigen Schritt abgeschlossen.

Die neue Geophysik liefert zusätzliche Hinweise darauf, wo sich das Zentrum des mineralisierten Systems befinden könnte.

Jetzt richtet sich der Fokus auf das nächste Kapitel:

Die Bohrungen.

Und im Bergbausektor beginnt jede große Entdeckung genau so.

Mit einem Projekt, das lange unterschätzt wurde.

Bis der Bohrer die richtige Struktur trifft.

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