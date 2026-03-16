Von der Entdeckung zu 1,7 Milliarden Dollar: Das SilverCrest-Playbook - Könnte Pacifica Silver einen ähnlichen Weg gehen?!

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Im Silbersektor beginnen große Entdeckungen oft leise und unscheinbar. Ein kleines Explorationsunternehmen bohrt ein hochgradiges Ader-System.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Pacifica Silver. veröffentlicht.

Der Markt nimmt davon zunächst kaum Notiz.

Doch wenn sich die Bohrungen ausweiten, Ressourcen wachsen und die Größe des Systems klarer wird, beginnt der Markt die Geschichte neu zu bewerten.

Eines der deutlichsten modernen Beispiele für dieses Playbook ist SilverCrest Metals und seine Flaggschiff-Entdeckung Las Chispas in Mexiko.

Was als kleines Explorations-Spin-out begann, entwickelte sich schließlich zu einer der erfolgreichsten Silbergeschichten des letzten Jahrzehnts - gekrönt von einer Übernahme durch Coeur Mining im Jahr 2025 im Wert von rund 1,7 Milliarden US-Dollar.



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Und heute beginnen einige Investoren, ähnliche frühe Zutaten bei Pacifica Silver (WKN: A41ALZ | Symbol: RM2) zu erkennen.

Das SilverCrest-Playbook

SilverCrest Metals wurde 2015 als Spin-out von SilverCrest Mines gegründet.

Anstatt bereits produzierende Minen zu betreiben, konzentrierte sich das neue Unternehmen ausschließlich auf Explorationsprojekte in Mexiko.

Nur ein Jahr später, 2016, gelang die Entdeckung, die alles verändern sollte:

Las Chispas, ein hochgradiges epithermales Silber-Gold-System im Bundesstaat Sonora.

Frühe Bohrergebnisse bestätigten eine Reihe schmaler, aber extrem hochgradiger Adern - ein geologischer Stil, der in einigen der produktivsten Silberdistrikte Mexikos häufig vorkommt.

In den folgenden Jahren entwickelte sich die Geschichte Schritt für Schritt:

• 2016-2018: Entdeckungsbohrungen und Ressourcendefinition

• 2019-2021: Ingenieurstudien, Finanzierung und Projektentwicklung

• 2022: Aufnahme der kommerziellen Produktion bei Las Chispas

• 2024-2025: Übernahme durch Coeur Mining für etwa 1,7 Milliarden US-Dollar

Für frühe Aktionäre war das Ergebnis außergewöhnlich.

Vom Spin-out im Jahr 2015 bis zur Übernahme fast ein Jahrzehnt später erzielte SilverCrest eine Rendite von etwa dem Zehnfachen - mehr als 1.100% Gesamtgewinn seit den frühen Explorationstagen.

Mexikos bewährtes Silber-Entdeckungsmodell

Der Erfolg von SilverCrest unterstreicht etwas Wichtiges über Mexiko.

Das Land gehört weiterhin zu den produktivsten Silber-Explorationsregionen der Welt.

Die Geologie wird stark von epithermalen Ader-Systemen dominiert, die häufig Folgendes liefern:

• Schmale, aber extrem hochgradige Bohrabschnitte

• Multi-Ader-Systeme im Distriktmaßstab

• Lange Minenlebensdauern, sobald die Lagerstätte vollständig definiert ist

Diese Lagerstätten beginnen oft mit kleinen hochgradigen Entdeckungen, die sich durch weitere Bohrungen später zu größeren Adernetzwerken ausweiten.

Dieses Explorationsmodell hat sich in zahlreichen mexikanischen Silberdistrikten immer wieder wiederholt.

Pacifica Silver (WKN: A41ALZ | Symbol: RM2) tritt auf den Plan

Genau hier beginnen Investoren nun, Pacifica Silver Corp (WKN: A41ALZ | Symbol: RM2) genauer zu beobachten.

Pacifica bohrt derzeit am Claudia Silber-Gold-Projekt in Durango, Mexiko, das sich im historischen El-Papantón-Bergbaudistrikt befindet.

Das Projekt umfasst etwa 11.876 Hektar und beherbergt mehr als 30 Kilometer kartierter epithermaler Adern.

Wichtig ist dabei:

Bis heute wurde nur ein kleiner Teil des Systems tatsächlich bebohrt.

Das lässt erhebliches Explorationspotenzial im gesamten Distrikt offen.

Frühe Bohrergebnisse zeigen den richtigen Stil

Das Phase-I-Bohrprogramm von Pacifica hat bereits ermutigende hochgradige Ergebnisse geliefert.

Zu den jüngsten Highlights gehören:

• 4,30 m mit 1,42 g/t Gold und 221 g/t Silber

• darunter 0,55 m mit 5,41 g/t Gold und 1.180 g/t Silber

Zusätzlich wurden weitere schmale hochgradige Adern durchschnitten:

• 0,30 m mit 12,30 g/t Gold und 206 g/t Silber

• 0,30 m mit 22,30 g/t Gold und 156 g/t Silber

Diese Art von Abschnitten ist typisch für epithermale Niedrig-Sulphidations-Systeme - genau jener geologische Stil, der viele der bedeutendsten Silberminen Mexikos prägt.

Mehrere der entdeckten Adern waren außerdem "Blind Discoveries", also Strukturen, die an der Oberfläche nicht sichtbar waren.

Das ist oft ein wichtiger Hinweis darauf, dass unterhalb der Oberfläche ein deutlich größeres Adernetzwerk existieren könnte.

Die Bohraktivitäten beschleunigen sich

Nach dem Erfolg der ersten Bohrkampagne hat Pacifica bereits die nächste Explorationsphase gestartet.

Wichtige Eckpunkte:

• Vollständig genehmigtes Projekt

• 12.000-Meter-Phase-II-Bohrprogramm läuft

• Ganzjährige Bohrmöglichkeiten

• Kostengünstiges Explorationsumfeld

Das aktuelle Programm konzentriert sich darauf, mehrere prioritäre Zielgebiete zu erweitern:

• Das Aguilareña-Ader-System

• Das Justina-Entdeckungsgebiet

• Weitere Ziele bei Mina Vieja und Mina de Oro

Mit mehreren aktiven Bohrgeräten arbeitet das Unternehmen daran, die tatsächliche Größe des mineralisierten Systems zu bestimmen.

Institutionelle und strategische Investoren beobachten die Entwicklung