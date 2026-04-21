BREAKING: Pacifica liefert hochgradige Treffer - Phase II trifft genau ins Ziel

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So sieht ein echter Discovery-Zyklus aus. Keine Spekulation. Keine Theorie. Umsetzung - bestätigt durch den Bohrer.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Pacifica Silver Corp. ( WKN: A41ALZ | Symbol: RM2 ) veröffentlicht.

Pacifica Silver (WKN: A41ALZ | Symbol: RM2) hat soeben die ersten 16 Bohrlöcher aus dem vollständig finanzierten Phase-II-Bohrprogramm über 20.000 Meter veröffentlicht - und die Ergebnisse sind genau das, was ernsthafte Investoren sehen wollen.

Und noch wichtiger:

Sie bestätigen etwas deutlich Größeres:

Dieses System funktioniert.



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14 von 16 Treffern - das ist kein Zufall

Beginnen wir mit der wichtigsten Kennzahl.

Von den ersten 16 Bohrlöchern:

14 haben Silber-Gold-Mineralisierung durchschnitten

Das ist eine außergewöhnlich hohe Trefferquote für ein Explorationsunternehmen.

Das ist kein einzelnes Glücksloch.

Das ist systematische Mineralisierung über das gesamte Projekt hinweg.

Und in diesem Geschäft ist Konsistenz entscheidend.

Denn Konsistenz bedeutet:

• Vorhersagbarkeit

• Kontinuität

• Skalierungspotenzial

Die Gehalte sind real - und sie steigen

Jetzt zum entscheidenden Punkt:

Der Gehalt.

Und Pacifica (WKN: A41ALZ | Symbol: RM2) liefert genau das - inklusive vierstelliger Silberäquivalentwerte.

Highlights:

• 4,90 m @ 1,21 g/t Au & 323 g/t Ag

inklusive 783 g/t Ag über 1,50 m

• 3,05 m @ 3,91 g/t Au & 79 g/t Ag

inklusive 10,30 g/t Au + 214 g/t Ag (1.100 g/t AgEq)

• 0,35 m @ 13,90 g/t Au & 62 g/t Ag (1.258 g/t AgEq)

• 0,60 m @ 11,65 g/t Au & 52 g/t Ag (1.063 g/t AgEq)

• Central Vein:

2,70 m @ 1,71 g/t Au & 124 g/t Ag

inklusive 706 g/t AgEq

Das sind keine Randwerte.

Das sind klassische hochgradige epithermale Signaturen.

Die eigentliche Story: Expansion funktioniert

Der wichtigste Punkt ist nicht nur der Gehalt.

Sondern was dieser Gehalt bewirkt.

Er zeigt:

• Erweiterung der Mineralisierung

• Schließen von Lücken

• Bestätigung der Kontinuität

Konkret:

• Aguilareña wurde 50 bis 150 Meter in die Tiefe erweitert

• Bestätigt über ~1,9 km Streichlänge

Das ist kein kleines Ziel.

Das ist ein wachsendes System.

Und dann ist da noch die Hanging-Wall-Story

Hier wird es besonders spannend.

Pacifica (WKN: A41ALZ | Symbol: RM2) trifft weiterhin auf hochgradige Hanging-Wall-Adern.

Diese sind:

• Separat von der Hauptstruktur

• Oft höhergradig

• Teil eines größeren Netzwerks

Allein in dieser Meldung:

• Mehrere neue hochgradige Treffer

• Insgesamt nun 10+ solcher Treffer aus Phase I und II

Mit historischen Daten sogar noch mehr.

So entstehen Multi-Ader-Systeme im Distriktmaßstab.

Die Central Vein liefert jetzt auch

Während Aguilareña weiter wächst…

liefert auch die Central Vein:

• Höhere Gehalte als in historischen und Phase-I-Bohrungen

• Bestätigung als eigenständiges Zielgebiet

Das ist entscheidend.

Denn jetzt sehen wir nicht mehr:

Ein System

Sondern:

Mehrere mineralisierte Zonen

Fast 10.000 Meter gebohrt - und es geht weiter

Ein Blick auf das Gesamtbild:

Pacifica hat bereits:

• 9.918 Meter gebohrt

• In 38 Bohrlöchern

Und das ist noch früh in Phase II.

Das Programm läuft:

• Voll finanziert

• Mit mehreren Bohrgeräten

• Bis mindestens Juni

Das bedeutet:

Weitere Ergebnisse kommen.

So sieht ein echter Explorationszyklus aus

Die meisten Junior-Storys reden über Potenzial.

Pacifica liefert:

• Hohe Trefferquote

• Hohe Gehalte

• Wachsende Strukturen

• Mehrere Zielgebiete

Das ist keine Theorie mehr.

Das ist aktive Systemdefinition.

Silber bei 78 USD - und es funktioniert trotzdem

Jetzt kommt der Makro-Aspekt.

Silber liegt aktuell bei rund 78 USD pro Unze.

Und das ist entscheidend:

Viele Modelle basieren auf 20-30 USD Silber.

Wir liegen mehr als doppelt so hoch.

Das bedeutet:

• Höherer Hebel auf Entdeckungen

• Stärkere Wirtschaftlichkeit

• Mehr institutionelles Interesse

Die Story funktioniert - auch ohne Allzeithoch.

Das Setup ist klar

Wir sehen eine seltene Kombination:

• Hochgradige Bohrergebnisse

• Starke Trefferquote (14 von 16)

• Wachsendes System

• Mehrere aktive Zonen

• Voll finanziertes 20.000-m-Programm

• Kontinuierlicher Newsflow

Und wichtig:

Wir sind noch früh.

Fazit

So entstehen echte Discovery-Storys.

Nicht durch ein einzelnes Bohrloch.

Sondern durch:

• Wiederholung

• Expansion

• Bestätigung

Pacifica liefert jetzt genau das.

Der Bohrer funktioniert.

Das System wächst.

Die Daten stapeln sich.

Das ist kein Rauschen.

Das ist der Beginn einer Story, die der Markt nicht ignorieren kann.

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Suneal Sandhu

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