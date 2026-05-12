Silber wieder über 85 USD - und Pacifica könnte auf etwas sitzen, das der Markt massiv unterschätzt

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Der Markt beginnt Silber endlich wieder ernst zu nehmen. Über 85 USD erinnert das Metall Investoren daran, wie explosiv dieser Sektor werden kann.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Pacifica Silver Corp. ( WKN: A41ALZ | Symbol: RM2 ) veröffentlicht.

Silber bewegt sich wieder.

Zurück über 85 USD pro Unze.

Und plötzlich beginnt der Markt sich an etwas zu erinnern, das während der jüngsten Volatilität fast vergessen wurde:

Wenn Silber eng wird…

Wenn makroökonomische Unsicherheit steigt…

Wenn Kapital wieder in harte Sachwerte rotiert…

dann können sich große Silberentdeckungen explosiv bewegen.

Und genau jetzt könnte eine der am stärksten unterschätzten Geschichten im gesamten Silbersektor direkt vor den Augen des Marktes entstehen.

Denn tief verborgen in mehr als 30 Jahren historischer Arbeiten auf dem Claudia-Projekt von Pacifica Silver liegt etwas, das viele Anleger noch gar nicht vollständig verstanden haben:

Ein potenzielles Explorationsziel von nahezu 200 MILLIONEN Unzen Silberäquivalent

Nicht 20 Millionen.

Nicht 50 Millionen.

Sondern potenziell fast 200 Mio. Unzen Silberäquivalent innerhalb eines riesigen, kaum erkundeten epithermalen Silberdistrikts in Mexiko.

Und Pacifica beginnt jetzt erst damit, dieses System systematisch zu erschließen.



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Diese Story begann nicht gestern

Die meisten Anleger entdecken Pacifica Silver erst jetzt.

Doch das Claudia-Projekt besitzt eine Geschichte, die Jahrzehnte zurückreicht.

Und je tiefer man in diese Historie eintaucht…

desto verrückter wird die Story.

1991: Bacis steigt ein

Bereits 1991 optionierte Compania Minera Bacis das Claudia-Projekt.

Das war kein zufälliges Greenfield-Projekt.

Man erkannte damals bereits das Potenzial.

Bis 1994 hatte Bacis:

• mehrere Tausend Meter gebohrt

• umfangreiche Untertagearbeiten durchgeführt

• über 3.000 Meter an Strecken und Schächten entwickelt

• den 94 Meter tiefen Aguilareña-Schacht abgeteuft

Das war echte Untertageentwicklung.

Echtes Kapital.

Echte Überzeugung.

Und dann gingen die Daten verloren…

Und genau hier wird die Geschichte richtig verrückt.

In den 1990er-Jahren wurden enorme Explorationsarbeiten durchgeführt.

Doch mit der Zeit?

Vieles davon verschwand praktisch.

Untertagekarten wurden unvollständig.

Historische Bohrdaten gingen verloren.

Originale Probenahmeverfahren existieren heute kaum noch.

Allein darüber sollte man nachdenken.

Dieses Distrikt wurde vor über 30 Jahren aggressiv erkundet…

und anschließend jahrzehntelang praktisch liegen gelassen.

Genau solche Situationen schaffen später die größten Entdeckungsstories.

Mehrere Adern. Mehrere historische Minen. Gewaltige Dimensionen.

Das Claudia-Projekt ist KEIN Ein-Zonen-Projekt.

Das System umfasst unter anderem:

• Aguilareña-Tres Reyes

• Guadalupana

• Mina Vieja

• Mina de Oro

• Mark Twain

• Santiaguera

• El Cristo

• Lizeth

• Noche Buena

• El Grullo

Und viele dieser Strukturen zeigten bereits vor Jahrzehnten massive Mächtigkeiten.

Historisch gemeldete Aderbreiten:

• Aguilareña: bis zu 15 Meter

• Guadalupana: bis zu 15 Meter

• Santiaguera: bis zu 15 Meter

Das sind keine kleinen Mini-Adern.

Das ist ein epithermales Distriktsystem im Großformat.

Die Lizeth-Zone könnte gigantisch sein

Einer der am meisten unterschätzten Teile des Projekts könnte Lizeth sein.

Historische Kartierungen identifizierten:

• dicht gepackte Sheeted Veins

• sogenannte Horse-Tail-Strukturen

• mineralisierte Zonen mit 50-100 Metern Breite

Spätere Arbeiten deuteten darauf hin, dass sich das System erstreckt über:

• 750 Meter nach Süden

• mehr als 500 Meter nach Norden

Und das alles noch vor moderner Exploration.

Vor moderner Geophysik.

Vor Pacificas aktuellem aggressiven Bohrprogramm.

Und die Gehalte? Die waren schon damals da.

Historische Proben lieferten:

• Goldgehalte von 0,3 g/t bis über 10 g/t

• Silbergehalte typischerweise zwischen 10 g/t und 350 g/t

Und das stammt aus älteren Arbeiten.

Jetzt kombiniert man das mit Pacificas aktuellen Bohrergebnissen:

• über 1.258 g/t AgEq

• über 1.100 g/t AgEq

• über 1.063 g/t AgEq

Plötzlich verbinden sich die alten Daten mit den neuen Ergebnissen.

Und das Gesamtbild wird deutlich größer.

Der Markt versteht die Dimension noch immer nicht

Das ist der entscheidende Punkt.

Die meisten Silberexplorer basieren auf einer einzigen Zone.

Pacifica entwickelt sich zunehmend zu:

Einem ganzen Distrikt

Ein riesiges epithermales Silberdistrikt mit:

• mehreren mineralisierten Korridoren

• historischen Untertagebetrieben

• zahlreichen hochgradigen Adern

• wachsender, bohrbestätigter Kontinuität

• Blind Discoveries in Hanging-Wall-Strukturen

• enormen ungetesteten Streichenlängen

Und besonders wichtig:

Nur ein kleiner Teil dieses Systems wurde bislang mit modernen Methoden systematisch erkundet.

Silber wieder über 85 USD

Timing ist alles.

Und das makroökonomische Umfeld beginnt sich erneut zu verändern.

Silber über 85 USD verändert die Stimmung extrem schnell.

Denn auf diesem Preisniveau:

• werden marginale Projekte plötzlich wirtschaftlich

• gewinnen hochgradige Entdeckungen massiv an Wert

• beginnt institutionelles Kapital wieder nach Größe zu suchen

Pacifica besitzt jetzt:

• eine vollständig finanzierte Kasse

• ein 20.000-Meter-Bohrprogramm

• aktive Bohrgeräte

• kontinuierlichen Newsflow

• und ein historisches Großsystem, das erstmals modern erschlossen wird

Das ist eine gefährliche Kombination für jeden, der die Story unterschätzt.

Die Hanging-Wall-Entdeckungen könnten alles verändern

Einer der wichtigsten Punkte der jüngsten Bohrungen:

Mehrere hochgradige Hanging-Wall-Adern wurden entdeckt.

Diese Strukturen sind:

• unabhängig von den Hauptadern

• möglicherweise Teil größerer Feeder-Systeme

• oft extrem hochgradig mineralisiert

Pacifica hat inzwischen mehrere Hanging-Wall-Abschnitte durchschnitten mit:

• über 10 g/t Gold

• über 1.000 g/t AgEq

Das ist kein Zufall.

Genau so beginnen große epithermale Systeme ihre wahre Größe zu zeigen.

Genau nach solchen Stories suchen Silber-Bullen

Der Silbermarkt liebt drei Dinge:

• Größe

• hohe Gehalte

• Distriktpotenzial

Und Pacifica beginnt zunehmend alle drei Kriterien zu erfüllen.

Währenddessen wirkt die aktuelle Bewertung im Verhältnis zum möglichen Potenzial des Projekts weiterhin extrem niedrig.

Fazit

Der Markt beginnt Silber endlich wieder ernst zu nehmen.

Über 85 USD erinnert das Metall Investoren daran, wie explosiv dieser Sektor werden kann.

Doch die größten Gewinner sind selten jene Unternehmen, die bereits jeder versteht.

Es sind meist die Firmen mit:

• riesigen, kaum erkundeten Distrikten

• historischen Minensystemen

• hochgradigen Entdeckungen

• und enormem Blue-Sky-Potenzial

Pacifica Silver entwickelt sich zunehmend genau zu so einer Story.

Denn wenn man 30 Jahre Historie betrachtet…

dann wirkt dieses Projekt längst nicht mehr wie ein kleiner Explorer.

Sondern wie ein gigantisches Silbersystem, das möglicherweise nie vollständig verstanden wurde.

https://www.pacificasilver.com/images/pdf/Technical_Reports/2025/2025_Claudia_NI43-101_FINALSept_30_2025.pdf

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich des wahrgenommenen Potenzials des Projekts, des erwarteten Zeitplans für Genehmigungen zusätzlicher Bohrstandorte, der potenziellen Menge und/oder des Gehalts von Mineralien sowie der potenziellen Größe der mineralisierten Zonen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen oder Auswirkungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Aussagen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Bestimmte wesentliche Annahmen wurden im Zusammenhang mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen getroffen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen hinsichtlich des Gold- und Silberpreises, der Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen, dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen eintreten, die das Unternehmen oder seine Projekte betreffen, dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden, einschließlich Konzessionsverlängerungen und Genehmigungen, dass politische und rechtliche Entwicklungen den aktuellen Erwartungen entsprechen, dass Währungs- und Wechselkurse auf dem aktuellen Niveau bleiben und dass keine wesentlichen Störungen auftreten, die das Unternehmen oder seine Projekte beeinträchtigen. Dementsprechend kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und tatsächliche Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Unsicherheiten bei der Erstellung von Mineralressourcenschätzungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Änderungen der Kostenannahmen, Schwankungen hinsichtlich Menge des mineralisierten Materials, Gehalt oder Gewinnungsraten, Änderungen geotechnischer oder hydrogeologischer Faktoren, Ausfälle von Anlagen, Geräten oder Prozessen, Änderungen bei der Verfügbarkeit von Energie oder Energiekosten, die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der sozialen Akzeptanz, Änderungen von Zins- oder Steuersätzen, Änderungen von Projektparametern, Verzögerungen und Kosten im Zusammenhang mit Konsultationen und der Berücksichtigung von Rechten lokaler Gemeinden, Umweltrisiken, Eigentumsrisiken einschließlich Konzessionsverlängerungen, Schwankungen von Rohstoffpreisen und Wechselkursen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19, dem andauernden Krieg in der Ukraine, Verzögerungen oder das Ausbleiben von Zugangsvereinbarungen oder geänderten Genehmigungen, Risiken im Zusammenhang mit der Schätzung von Mineralressourcen sowie Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ziele und Strategien des Unternehmens, einschließlich Kosten und Aufwendungen, sowie jene Risikofaktoren, die in der zuletzt eingereichten Management Discussion and Analysis des Unternehmens beschrieben werden, verfügbar unter www.sedarplus.ca.

Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze und Vorschriften vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.



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