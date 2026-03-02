Die Silber-Rally ist noch lange nicht beendet. Der Preis für das Edelmetall hat sich bei 90 USD je Unze auf hohem Niveau stabilisiert und ermöglicht der Branche hohe Einnahmen. Dies zeigt First Majestic eindrucksvoll. Anleger feierten die Rekordzahlen und trieben die Aktie in der vergangenen Woche auf ein neues Allzeithoch. Klare Wachstumsziele und Übernahmefantasie bietet Silver Viper Minerals. Der CEO hat in der vergangenen Woche auf einer Investorenkonferenz überzeugt. Für das Jahr 2026 gilt bei den Kanadiern "drill, drill, drill". Die Ressource soll "dramatisch" ausgebaut werden und dann ist da noch Übernahmefantasie. Bei Bayer drehen sich die News wieder um Glyphosat. Nachdem die Aussicht auf ein Ende der tragischen Geschichte die Aktie angetrieben hat, gibt es jetzt den ersten Widerstand.

