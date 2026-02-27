Rauf und runter - immer munter! Der Silberpreis gleicht derzeit einem Jo-Jo, Kinder würden sich daran erfreuen. Doch so lustig ist es für beteiligte Banken, Händler und vor allem den Terminbörsen nicht. Denn Silber erweist sich seit einiger Zeit als äußerst wichtiges Metall für die Trend-Themen Rüstung, Medizin und Hightech. Just in dem Moment, als die physischen Angebotsmärkte stotterten und China neue Exportbeschränkungen verhängte, stürzten sich Investoren auf die Lagerbestände von COMEX und LME, Handelsplätze, die ursprünglich für Forward-Verkäufe von Produzenten eingerichtet wurden. Mit Spotpreisen bis 122 USD ist mittlerweile ein Kampf um physische Bestände ausgebrochen, denn nicht nur die Industrie hortet ordentliche Mengen, sondern auch Spekulanten sehen in der überbordenden Knappheit ihre Jahrhundertchance für die Kursentwicklung. Im Vergleich zu Gold hat Silber in nur 12 Monaten eine dreifache Performance gezeigt, das Gold-Silber-Ratio steht jetzt nach knapp 100 wieder bei 55. Auguren erwarten, dass zum März-Settlement ein neuer Sturm in Richtung 150 USD ausbricht. Es lohnt sich daher, sich bei zukünftigen Produzenten wie Silver Viper zu engagieren. Die Zeit drängt!

