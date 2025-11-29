Anzeige
Mehr »
Samstag, 29.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 897832 | ISIN: IT0000066123 | Ticker-Symbol: 4BE
Tradegate
28.11.25 | 19:08
10,415 Euro
+0,24 % +0,025
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE MIB
STOXX Europe 600
EURONEXT-100
1-Jahres-Chart
BPER BANCA SPA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BPER BANCA SPA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,37510,42509:34
10,36510,41028.11.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BPER BANCA
BPER BANCA SPA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BPER BANCA SPA10,415+0,24 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.