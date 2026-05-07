Bern (ots) -Valiant steigert im ersten Quartal 2026 den Konzerngewinn auf 33,2 Mio. Franken und verzeichnet ein Plus von 1,5 Prozent. Sowohl das Zinsengeschäft als auch das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft entwickeln sich sehr erfreulich. Zudem beweist die lila Bank ihre Anlagekompetenz: Das Wirtschaftsmagazin BILANZ würdigt Valiant als beste Bank national. Zwei weitere Ratings zeichnen ausserdem diverse Valiant Fonds aus. Sparerinnen und Sparer können bis Ende Mai 2026 das Sparkonto Top mit einem Vorzugszinssatz von 1,01 Prozent eröffnen.Mit 33,2 Mio. Franken steigert Valiant den Konzerngewinn um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Beim Geschäftsertrag resultiert eine Steigerung von 0,9 Prozent auf 134,7 Mio. Franken. Auch im Nullzinsumfeld ist die lila Bank weiterhin gut unterwegs und erhöht den Geschäftserfolg im Vorjahresvergleich um 0,4 Prozent auf 53,9 Mio. Franken."Valiant ist erfolgreich ins 2026 gestartet. Wir befinden uns auch im herausfordernden Umfeld auf Kurs und werden unsere Strategie "Valiant 2029" weiterhin konsequent umsetzen. Das erfreuliche Ergebnis zum ersten Quartal zeigt, dass unsere Kundinnen und Kunden uns vertrauen. Zudem setzen wir den Wachstumskurs von Valiant fort", so Valiant CEO Ewald Burgener.Wachstum bei Ausleihungen und KundengeldernAuch im ersten Quartal kann Valiant die Kundenausleihungen steigern. Mit einem Plus von 1,1 Prozent betragen diese 30,7 Mrd. Franken. Die Kundengelder verzeichnen ein Wachstum um 0,5 Prozent auf 22,9 Mrd. Franken.Solides Zinsengeschäft auch im NullzinsumfeldTrotz des anhaltenden Nullzinsumfelds entwickelt sich das Zinsengeschäft solid. Der Brutto-Erfolg beträgt 100,6 Mio. Franken und verzeichnet eine Steigerung von 1,6 Prozent im Vorjahresvergleich. Der Netto-Erfolg erhöht sich um 0,9 Prozent auf 97,2 Mio. Franken.Gesteigerter Ertrag im Kommissions- und DienstleistungsgeschäftDer Erfolg im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft erhöht sich um 4,6 Prozent auf 25,8 Mio. Franken. Den höchsten Anteil trägt der Kommissionertrag im Wertschriften- und Anlagegeschäft mit 17,0 Mio. Franken bei. Das entspricht im Vorjahresvergleich einer Steigerung um 9,7 Prozent. Diese Veränderung ist vorwiegend auf gesteigerte Depotvermögen zurückzuführen. Der Kommissionsertrag im übrigen Dienstleistungsgeschäft verzeichnet einen Rückgang von 4,4 Prozent. Diese Veränderung resultiert vorwiegend aus Mindereinnahmen aufgrund des kostenlosen Lila Sets, von welchem Kundinnen und Kunden seit März 2025 profitieren.Erfolg aus dem Handelsgeschäft und übriger ordentlicher ErfolgDer Erfolg aus dem Handelsgeschäft beträgt 10,0 Mio. Franken (-10,7 Prozent) und bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Der übrige ordentliche Erfolg erhöht sich auf 1,7 Mio. Franken (+30,4 Prozent). Diese Steigerung ist vorwiegend auf höhere Beteiligungserträge zurückzuführen.Entwicklung GeschäftsaufwandDer Geschäftsaufwand beläuft sich auf 75,7 Mio. Franken. Die Steigerung von 1,4 Prozent resultiert insbesondere aus Massnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. Der Sachaufwand reduziert sich um 2,7 Prozent, trotz Investitionen in die Digitalisierung und in die Weiterentwicklung des Angebots.Stärkung der Reserven für allgemeine BankrisikenAufgrund der positiven Entwicklung in den ersten drei Monaten konnten 11,0 Mio. Franken an die Reserven für allgemeine Bankrisiken zugewiesen werden. Damit stärkt Valiant ihr Eigenkapital und liegt mit einer Gesamtkapitalquote von 17,0 Prozent deutlich über den regulatorischen Vorgaben. Valiant ist überzeugt, dass eine starke Kapitalisierung sowohl im Interesse der Kundschaft als auch der Investorinnen und Investoren ist. Die Gesamtkapitalquote liegt am oberen Rand der intern definierten Bandbreite von 15 bis 17 Prozent. Bereits im Februar 2026 hat Valiant über das geplante Aktienrückkaufprogramm informiert. Damit verfolgt die lila Bank das Ziel, die Gesamtkapitalquote im Zielband zu halten. Die Medienmitteilung dazu befindet sich hier (https://www.valiant.ch/de/w/valiant-auch-2025-erfolgreich-und-waechst-weiter).Sparkonto Top mit attraktivem VorzugszinssatzDas neue Sparkonto Top erfreut sich grosser Beliebtheit. Wer bis 31. Mai 2026 Neugeld zu Valiant überweist, kann bis Ende Februar 2027 vom Vorzugszinssatz von 1,01 Prozent profitieren. Weitere Informationen befinden sich hier (https://www.valiant.ch/de/privatkunden/sparen-konten-sparkonto-top).Mehrfach ausgezeichnete AnlagekompetenzGerade im Nullzinsumfeld gewinnt Geld anlegen an Bedeutung. Valiant hat erneut ihre Kompetenz im Bereich Anlegen und Vermögensaufbau bewiesen - und das gleich in drei unterschiedlichen Ratings. Zum zweiten Mal in Folge wird Valiant im Private-Banking-Rating des Wirtschaftsmagazins BILANZ auch 2026 als "beste Bank national" ausgezeichnet. Zwei Valiant Fonds erhalten die Auszeichnung vom LSEG Lipper Fund Award Switzerland. Mit je fünf Kronen haben zudem drei Strategiefonds von Valiant das höchste Crown Fund Rating erhalten. Mehr Informationen dazu befinden sich hier (https://www.valiant.ch/auszeichnungen).AusblickFür das laufende Jahr geht Valiant von einem leicht höheren Konzerngewinn aus.Dokumente und Informationen zum Quartalsergebnis sind hier verfügbar: valiant.ch/ergebnisseBilder können hier heruntergeladen werden: valiant.ch/downloadsÜber ValiantValiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 38,2 Milliarden Franken und beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende - davon über 70 Auszubildende.Pressekontakt:Kontakt für Analysten und Investoren:Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.chKontakt für Medienschaffende:Nathalie Hertig, Leiterin Unternehmenskommunikation, 031 320 96 18, medien@valiant.chOriginal-Content von: Valiant Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004287/100939915