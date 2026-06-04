|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD
|CNE100002RY5
|0,0688 HKD
|0,0075 EUR
|ADESSO SE
|DE000A0Z23Q5
|-
|0,78 EUR
|AGEAS SA/NV ADR
|US00844W2089
|2,6336 USD
|2,2703 EUR
|AJ BELL PLC
|GB00BFZNLB60
|0,05 GBP
|0,0578 EUR
|CEWE STIFTUNG & CO KGAA
|DE0005403901
|-
|3 EUR
|CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD
|HK0144000764
|0,489 HKD
|0,0537 EUR
|CRETE PLASTICS SA
|GRS326003019
|-
|0,55 EUR
|ENERGEAN PLC
|GB00BG12Y042
|0,1 USD
|0,0862 EUR
|EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
|NL0015000K93
|-
|1,11 EUR
|EXELON CORPORATION
|US30161N1019
|0,42 USD
|0,362 EUR
|FIH GROUP PLC
|GB00BD0CWJ91
|0,4 GBP
|0,4627 EUR
|HAMBORNER REIT AG
|DE000A3H2333
|-
|0,39 EUR
|INSTONE REAL ESTATE GROUP SE
|DE000A2NBX80
|-
|0,43 EUR
|IPSEN SA ADR
|US4626292050
|0,4642 USD
|0,4002 EUR
|J SAINSBURY PLC
|GB00B019KW72
|0,096 GBP
|0,111 EUR
|JOHNSON MATTHEY PLC
|GB00BZ4BQC70
|0,55 GBP
|0,6363 EUR
|KRONOS WORLDWIDE INC
|US50105F1057
|0,05 USD
|0,0431 EUR
|LANDBRIDGE COMPANY LLC
|US5149521008
|0,12 USD
|0,1034 EUR
|LAW DEBENTURE CORPORATION PLC
|GB0031429219
|0,0887 GBP
|0,1026 EUR
|LINDE PLC
|IE000S9YS762
|1,6 USD
|1,3793 EUR
|LONDONMETRIC PROPERTY PLC
|GB00B4WFW713
|0,018 GBP
|0,0208 EUR
|MARKS & SPENCER GROUP PLC
|GB0031274896
|0,03 GBP
|0,0347 EUR
|MBB SE
|DE000A0ETBQ4
|-
|1,21 EUR
|NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LTD
|KYG6427W1042
|0,5 HKD
|0,055 EUR
|NVIDIA CORPORATION
|US67066G1040
|0,25 USD
|0,2155 EUR
|ORANGE COUNTY BANCORP INC
|US68417L1070
|0,18 USD
|0,1551 EUR
|PARATUS ENERGY SERVICES LTD
|BMG6904D1083
|2,03 NOK
|0,1879 EUR
|PAYPAL HOLDINGS INC
|US70450Y1038
|0,14 USD
|0,1206 EUR
|QUALCOMM INC
|US7475251036
|0,92 USD
|0,7931 EUR
|RENEW HOLDINGS PLC
|GB0005359004
|0,07 GBP
|0,0809 EUR
|ROBINSON PLC
|GB00B00K4418
|0,035 GBP
|0,0404 EUR
|RYERSON HOLDING CORPORATION
|US7837541041
|0,1875 USD
|0,1616 EUR
|S4 CAPITAL PLC
|GB00BFZZM640
|0,011 GBP
|0,0127 EUR
|SAGE GROUP PLC
|GB00B8C3BL03
|0,0805 GBP
|0,0931 EUR
|SALZGITTER AG
|DE0006202005
|-
|0,2 EUR
|SHANGHAI HAOHAI BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO ...
|CNE100001W69
|0,6882 HKD
|0,0757 EUR
|SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD
|CNE100000494
|0,3401 HKD
|0,0374 EUR
|STS GLOBAL INCOME & GROWTH TRUST PLC
|GB00B09G3N23
|0,0215 GBP
|0,0248 EUR
|UNITY BANCORP INC
|US9132901029
|0,16 USD
|0,1379 EUR
|UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC
|GB00BD45S967
|0,0242 GBP
|0,0279 EUR
|VAR ENERGI ASA ADR
|US92212W1009
|0,2417 USD
|0,2084 EUR
|VODAFONE GROUP PLC
|GB00BH4HKS39
|-
|0,0236 EUR
|WINVIA ENTERTAINMENT PLC
|GB00BP084X98
|0,059 GBP
|0,0682 EUR
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