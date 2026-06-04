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WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
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03.06.26 | 21:58
185,20 Euro
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ADESSO SE60,30-2,27 %
AJ BELL PLC7,000-2,10 %
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD0,232-4,92 %
CEWE STIFTUNG & CO KGAA98,60-1,79 %
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD1,684-1,46 %
CRETE PLASTICS SA14,7000,00 %
ENERGEAN PLC8,840+0,06 %
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV27,800-0,36 %
EXELON CORPORATION39,070+0,50 %
FIH GROUP PLC3,4200,00 %
HAMBORNER REIT AG5,020-1,18 %
INSTONE REAL ESTATE GROUP SE8,080-4,04 %
J SAINSBURY PLC3,560+0,68 %
JOHNSON MATTHEY PLC25,400-0,78 %
KRONOS WORLDWIDE INC6,200+1,64 %
LANDBRIDGE COMPANY LLC65,500,00 %
LAW DEBENTURE CORPORATION PLC13,8000,00 %
LINDE PLC439,00+4,03 %
LONDONMETRIC PROPERTY PLC2,164+3,05 %
MARKS & SPENCER GROUP PLC4,280+0,47 %
MBB SE174,20-2,35 %
NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LTD0,9800,00 %
NVIDIA CORPORATION185,20-0,02 %
ORANGE COUNTY BANCORP INC33,530+0,33 %
PARATUS ENERGY SERVICES LTD4,575-0,11 %
PAYPAL HOLDINGS INC36,715-0,08 %
QUALCOMM INC215,65-0,05 %
RENEW HOLDINGS PLC10,1000,00 %
ROBINSON PLC1,3400,00 %
RYERSON HOLDING CORPORATION24,600+1,65 %
S4 CAPITAL PLC0,4880,00 %
SAGE GROUP PLC10,100+2,02 %
SALZGITTER AG66,05+1,15 %
SHANGHAI HAOHAI BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO LTD2,0000,00 %
SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD0,645+0,78 %
STS GLOBAL INCOME & GROWTH TRUST PLC2,660-0,75 %
UNITY BANCORP INC47,200+0,85 %
UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC3,000+0,67 %
VODAFONE GROUP PLC1,308+0,54 %
WINVIA ENTERTAINMENT PLC3,1000,00 %
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