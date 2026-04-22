EQS-News: WASGAU Produktions & Handels AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WASGAU Produktions & Handels AG
|Blocksbergstraße 183
|66955 Pirmasens
|Deutschland
|E-Mail:
|info@wasgau-ag.de
|Internet:
|https://www.wasgau.com/hauptversammlung/
|ISIN:
|DE0007016008
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2313182 22.04.2026 CET/CEST