Leifheit meldete vorläufige Zahlen für Q2 2026, die weiterhin schwache Umsätze, aber eine deutliche Verbesserung des EBIT gegenüber dem Vorjahr und dem Vorquartal zeigen. Dies unterstreicht, dass die bereits umgesetzten Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen die Auswirkungen niedrigerer Volumina zunehmend abfedern. Das Konsumumfeld bleibt jedoch schwierig, geprägt von zurückhaltenden Ausgaben, schwacher Nachfrage und vorsichtiger Lagerhaltung im Handel. Zudem konkretisierte das Management das FOCUS-Programm, mit dem die Organisation vereinfacht, die Kostenbasis weiter gesenkt und die langfristige Profitabilität gestärkt werden soll. Die angepasste Guidance signalisiert anhaltenden Druck auf Umsatz, Ergebnis und Cashflow. Wir senken daher unsere Schätzungen für 2026 und 2027, lassen unsere längerfristigen Annahmen jedoch weitgehend unverändert. Bei einem KGV von 12,6x für 2028E und einer Dividendenrendite von 8 % bestätigen wir unsere KAUFEN-Empfehlung aber senken das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 19,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/leifheit-ag
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