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Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit beschließt Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS zur nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität und passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an



13.07.2026 / 17:00 CET/CEST

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Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit beschließt Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS zur nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität und passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an Nassau, 13.07.2026 - Der Vorstand der Leifheit AG (ISIN DE0006464506) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ziele und Eckpunkte des Performanceprogramms FOCUS beschlossen. Dieses umfasst insbesondere die Reduzierung von bis zu 70 Stellen konzernweit, die Einführung eines neuen Organisations- und Steuerungsmodells, die Straffung der Konzernstrukturen sowie die gezielte Digitalisierung zentraler Prozesse. Dadurch sollen Komplexität reduziert, Entscheidungswege verkürzt und die Kostenbasis dauerhaft gesenkt werden. Ziel des Programms ist die nachhaltige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, Profitabilität und Widerstandsfähigkeit des Konzerns. Das heute beschlossene FOCUS Programm wird bereits im Geschäftsjahr 2027 erste positive Effekte zeigen und ab dem Geschäftsjahr 2028 zu dauerhaft wiederkehrenden jährlichen Kosteneinsparungen von voraussichtlich etwa 7,5 Mio. EUR führen. Für die Umsetzung der umfassenden Maßnahmen fallen voraussichtlich einmalige Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von insgesamt bis zu 9,6 Mio. EUR an, von denen rund 5,4 Mio. EUR im Jahr 2026 ergebniswirksam werden. Der Leifheit-Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2026 auf vorläufiger Basis einen Umsatz von 116,3 Mio. EUR (H1 2025: 123,4 Mio. EUR) und ein Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) von -2,7 Mio. EUR (H1 2025: 2,0 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund einer rückläufigen Marktentwicklung und des daraus resultierenden Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr passt der Vorstand seine Prognose für den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2026 an. Es wird nun ein leichter Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr (236,2 Mio. EUR) erwartet. Zuvor war ein leichtes Umsatzwachstum prognostiziert worden. Gleichzeitig werden Ergebnis und Free Cashflow im Geschäftsjahr 2026 durch die Sondereffekte aus dem Performanceprogramm belastet. Für das Gesamtjahr 2026 wird nun ein Konzern-EBIT von 0 Mio. EUR erwartet. Zuvor war ein EBIT auf dem Niveau des Vorjahres (10,0 Mio. EUR) prognostiziert worden. Ohne die Einmaleffekte aus der Umsetzung des FOCUS-Programms wird mit einem EBIT vor Sondereffekten von 5,4 Mio. EUR gerechnet. Das Performanceprogramm schafft die Grundlage für eine nachhaltig verbesserte Ertragskraft des Konzerns. Auf dieser Basis wird der Free Cashflow wird bei 0 Mio. EUR erwartet, nachdem bisher ein Wert auf dem Vorjahresniveau (6,4 Mio. EUR) prognostiziert wurde. Kontakt:

Leifheit AG

Petra Dombrowsky

Executive Assistant/CIRO

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

+49 2604 977218



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