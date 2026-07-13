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Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit beschließt Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS zur nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität und passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an



13.07.2026 / 19:08 CET/CEST

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Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit beschließt Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS zur nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität und passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS führt ab 2028 zu nachhaltigen jährlichen Kostenvorteilen von etwa 7,5 Mio. EUR

Aus den Maßnahmen resultieren Sondereffekte von insgesamt bis zu 9,6 Mio. EUR, davon rund 5,4 Mio. EUR ergebniswirksam in 2026

Vorläufiger Konzernumsatz und vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern im ersten Halbjahr 2026 unter den Erwartungen

Wachstumsinitiativen werden fortgesetzt: Innovationen in den Kernsegmenten im zweiten Halbjahr geplant

Prognose für das Gesamtjahr 2026 angepasst Nassau, 13.07.2026 - Der Vorstand der Leifheit AG (ISIN DE0006464506) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ziele und Eckpunkte des Performanceprogramms FOCUS beschlossen. Dieses umfasst insbesondere die Reduzierung von Stellen, die Einführung eines neuen Organisations- und Steuerungsmodells, die Straffung der Konzernstrukturen sowie die gezielte Digitalisierung zentraler Prozesse. Dadurch sollen Komplexität reduziert, Entscheidungswege verkürzt und die Kostenbasis dauerhaft gesenkt werden. Ziel des Programms ist die nachhaltige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, Profitabilität und Widerstandsfähigkeit des Konzerns. Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erläutert: "Wir richten den Leifheit-Konzern auf ein strukturell verändertes Marktumfeld aus. Das erfordert kurzfristig Anpassungen in unserer Organisation, um langfristig erfolgreicher zu sein. Mit FOCUS stellen wir Leifheit einfacher, schneller und kundenorientierter auf. Wir wollen an Schlagkraft zulegen und mit einer agilen Organisation die Voraussetzungen für ein nachhaltig profitables Wachstum schaffen." Die organisatorischen Veränderungen werden nach heutigem Stand eine Reduzierung von konzernweit bis zu 70 Stellen erforderlich machen. Die Umsetzung erfolgt schrittweise und in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern, um eine sozialverträgliche Umsetzung sicherzustellen. Der Leifheit-Konzern beschäftigt aktuell rund 960 Mitarbeitende, davon rund 360 in Deutschland. Das heute beschlossene FOCUS Programm wird bereits im Geschäftsjahr 2027 erste positive Effekte zeigen und ab dem Geschäftsjahr 2028 zu dauerhaft wiederkehrenden jährlichen Kosteneinsparungen von voraussichtlich etwa 7,5 Mio. EUR führen. Für die Umsetzung der umfassenden Maßnahmen fallen voraussichtlich einmalige Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von insgesamt bis zu 9,6 Mio. EUR an, von denen rund 5,4 Mio. EUR im Jahr 2026 ergebniswirksam werden. Vorläufige Geschäftszahlen im ersten Halbjahr 2026 Im ersten Halbjahr 2026 sah sich der Leifheit-Konzern mit einer rückläufigen Marktentwicklung sowie einem weiterhin schwachen Konsumklima konfrontiert. Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Konzern im ersten Halbjahr 2026 auf vorläufiger Basis einen Umsatz von 116,3 Mio. EUR (H1 2025: 123,4 Mio. EUR) und ein Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) von -2,7 Mio. EUR (H1 2025: 2,0 Mio. EUR). "Die Entwicklung im zweiten Quartal ist hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Umso mehr handeln wir jetzt konsequent: Mit FOCUS verbessern wir die operative Effizienz und Widerstandsfähigkeit des Konzerns. Gleichzeitig treiben wir unsere strategischen Wachstumsinitiativen konsequent weiter voran - mit Innovationen in unseren Kernsegmenten, wie der Ausweitung unserer erfolgreichen Black Line und dem Launch des Standtrockners Pegasus Rock Solid, sowie verstärkten Vermarktungsmaßnahmen gemeinsam mit unseren Handelspartnern", sagt Alexander Reindler. Prognose 2026 Vor dem Hintergrund der rückläufigen Marktentwicklung und des daraus resultierenden Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr passt der Vorstand seine Prognose für den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2026 an. Es wird nun ein leichter Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr (236,2 Mio. EUR) erwartet. Zuvor war ein leichtes Umsatzwachstum prognostiziert worden. Gleichzeitig werden Ergebnis und Free Cashflow im Geschäftsjahr 2026 durch die Sondereffekte aus dem Performanceprogramm belastet. Für das Gesamtjahr 2026 wird nun ein Konzern-EBIT von 0 Mio. EUR erwartet. Zuvor war ein EBIT auf dem Niveau des Vorjahres (10,0 Mio. EUR) prognostiziert worden. Ohne die Einmaleffekte aus der Umsetzung des FOCUS-Programms wird mit einem EBIT vor Sondereffekten von 5,4 Mio. EUR gerechnet. Das Performanceprogramm schafft die Grundlage für eine nachhaltig verbesserte Ertragskraft des Konzerns. Auf dieser Basis wird der Free Cashflow wird bei 0 Mio. EUR erwartet, nachdem bisher ein Wert auf dem Vorjahresniveau (6,4 Mio. EUR) prognostiziert wurde. Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.



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Leifheit AG

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

+49 2604 977218



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