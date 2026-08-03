Küssnacht SZ/Oldenburg - Die Durrer Spezialmaschinen AG installiert derzeit ihre neueste Maschine für die Kalenderproduktion bei ihrem Kunden CEWE Deutschland. Damit will das zur CEWE Group gehörende Unternehmen effizienter und zukunftsorientierter produzieren. Vor wenigen Tagen hat die neueste Maschine für Kalenderproduktion der Durrer Spezialmaschinen AG den Ort ihrer Produktion in Küssnacht verlassen und ihre Reise nach Deutschland angetreten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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