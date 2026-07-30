Bei der DWS Group ging es gestern nach Zahlen zunächst abwärts, eine Kurslücke wurde gerissen. Der Vermögensverwalter konnte bei mehreren Kennzahlen nicht liefern. Heute steigt die Aktie indes wieder, denn Anleger erkennen offenbar, dass sich an der Investmentstory grundsätzlich nichts geändert hat.Kurz und knapp• Die DWS Group verfehlte im zweiten Quartal bei Erträgen, Vorsteuerergebnis und Kosten-Ertrags-Quote die Erwartungen.• Das verwaltete Vermögen erreichte mit 1,19 Billionen Euro einen Rekordwert; ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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