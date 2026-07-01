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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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2G ENERGY
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2G ENERGY AG70,900,00 %
ALMONTY INDUSTRIES INC14,625+0,10 %
ALPHABET INC CL A314,30+0,48 %
COMFORT SYSTEMS USA INC1.675,00-3,46 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION815,50-0,38 %
DEUTSCHE ROHSTOFF AG79,800,00 %
KKR & CO INC81,76+1,82 %
LANDBRIDGE COMPANY LLC69,500,00 %
QUANTA SERVICES INC607,00-3,68 %
RHEINMETALL AG1.037,00+4,69 %
ROCKET LAB CORPORATION89,50+0,56 %
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION382,60-0,10 %
VINCORION SE17,320+3,34 %
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