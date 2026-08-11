Der DAX hat am Montag fast ein neues Rekordhoch erreichen können. Aus dem Handel ging er letztendlich mit einem kleinen Plus von vier Punkten bei 26.323,88 Punkten. Zum Start in den Dienstag wird der deutsche Leitindex erneut höher erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent im Plus bei 26.372 Zählern.Im Blickfeld bleibt auch weiterhin die Entwicklung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump verschärft im Streit um die Straße von Hormus den Ton. Nach seinen Worten hat die US-Marine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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