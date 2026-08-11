© Foto: KI generiert mit DALL-EDie Vorgaben aus den USA könnten besser sein. Der DAX hält sich trotzdem wacker in der Nähe seines ATH, obwohl die Ölpreise wieder kurz vor der Marke von 90 $ stehen, da die Straße von Hormuz weiterhin dicht ist.Der DAX dürfte am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten und damit in unmittelbarer Nähe seines Rekordhochs bleiben. Der Broker IG taxiert den Leitindex vorbörslich rund 0,2 Prozent höher bei 26.370 Punkten. Die Bestmarke vom Freitag liegt bei 26.445 Zählern. Für Unterstützung sorgt nach Einschätzung von Consorsbank-Analyst Jochen Stanzl vor allem die robuste Gewinnentwicklung der DAX-Konzerne. Trotz hoher Energiepreise wachsen die Ergebnisse, während die Bewertungen …
Enthaltene Werte: US0378331005,US4581401001,US67066G1040,DE0005936124,DE0008469XXX,EU0009652XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,US72919P2020,DE000CBK1001,KRD020020XXX,XC0007924XXX,IT0005239360,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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