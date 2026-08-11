Der Wasserstoff-Spezialist hat am Montag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vergangene zweite Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch beim je Aktie konnte Plug Power positiv überraschen. Der Knackpunkt bleibt allerdings die nachhaltige Profitabilität der Gesellschaft.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz moderat von 174 Millionen Dollar auf etwa 178 Millionen Dollar. Analysten hatten nur 169 Millionen Dollar auf dem Zettel. Auf Basis der Bruttomarge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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