© Foto: Dall-EIntel will seine Kapitalerhöhung offenbar auf rund 20 Milliarden US-Dollar aufstocken. Die Aktie gab daraufhin am Montag deutlich nach. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen will der US-Chiphersteller die am Montag angekündigte Aktienplatzierung von 15 auf rund 20 Milliarden US-Dollar erhöhen. Das wäre ein Drittel mehr als ursprünglich geplant. Zuerst hatte darüber Bloomberg berichtet. Grund dafür soll der gewaltige Ansturm von Investoren sein: Laut Insidern liegen Aufträge über mehr als 100 Milliarden US-Dollar vor. Damit ist das Angebot mehrfach überzeichnet. Wird zusätzlich die Mehrzuteilungsoption genutzt, könnte Intel sogar deutlich mehr als 20 Milliarden US-Dollar …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US4581401001,US67066G1040Den vollständigen Artikel lesen
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