Rohstoffe, Rüstung und Künstliche Intelligenz zählen zu den großen Börsenthemen unserer Zeit. Drei Unternehmen liefern dazu gerade frische Nachrichten. Almonty Industries ist mit seiner neuen Wolframmine in Südkorea vom Projektentwickler zum Produzenten aufgestiegen. Der Motorenbauer Deutz baut sich mit einer milliardenschweren Übernahme ein zweites Standbein in der Rüstung auf. Und der Softwarespezialist GFT zeigt erstmals in größerem Umfang, dass sich mit eigenen KI-Lösungen auch Geld verdienen lässt. Drei Aktien mit starken Kurstreibern - aber sehr unterschiedlichen Risiken.Den vollständigen Artikel lesen ...
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