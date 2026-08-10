Die GFT-Technologies-Aktie befindet sich seit Februar in einem Aufwärtstrend. Dabei kommt es immer wieder zu größeren Kursrückgängen. Ein solcher findet momentan statt. Am Montag verliert die Aktie aktuell -4,4% und notiert bei 22,80 €. Hier stellt sich die Frage: Ist die Bewertung des Unternehmens gerechtfertigt? Lateinamerika als Wachstumsmotor Europa ist zwar weiterhin der größte Markt, die dynamischste Region ist jedoch Lateinamerika. Der Konzernumsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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